500 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 24/09/2025 14:24

(PLO)- Tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong hai ngày với 500 đại biểu tham dự.

Sáng 24-9, Tỉnh ủy Phú Thọ họp báo công bố thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời thông tin về kết quả, thành tựu nổi bật 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các khâu đột phá và động lực tăng trưởng chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra ngày 29 và 30-9, quy tụ 500 đại biểu đại diện cho hơn 257 nghìn đảng viên, cùng sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, các tỉnh bạn và nhiều tầng lớp nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Phú Thọ Lương Đức Minh phát biểu tại buổi họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: NGUYỄN HINH

Chủ đề Đại hội là “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững”. Phương châm hành động: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển.

Phú Thọ cũng thành lập Trung tâm báo chí đặt tại Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh, phục vụ tác nghiệp của phóng viên trong và ngoài tỉnh.

Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Thị Hồng Nhung cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị Đại hội cơ bản hoàn tất.

Văn kiện trình Đại hội đã xin ý kiến Tổ công tác số 01 của Bộ Chính trị; sau đó tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện văn kiện theo kết luận của Tổ công tác. Đề án nhân sự đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất thông qua với 97 Ủy viên Ban Chấp hành, 27 Ủy viên Ban Thường vụ và 13 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đủ điều kiện tái cử.

Cũng tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cho biết, kinh tế Phú Thọ và các tỉnh trước hợp nhất duy trì tăng trưởng bình quân 7,5%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu thông tin về kết quả, thành tựu nổi bật 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các khâu đột phá và động lực tăng trưởng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: NGUYỄN HINH

Trong 5 năm qua, kinh tế tỉnh Phú Thọ và các địa phương hợp nhất tăng trưởng bình quân 7,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 105,2 triệu đồng; công nghiệp tăng trên 10%/năm; du lịch đón 14,5 triệu lượt khách. Văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phú Thọ đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng vùng Thủ đô, trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, giáo dục chất lượng cao.

Đến 2030, GRDP và thu nhập bình quân đầu người gấp đôi năm 2025, đạt 220 - 230 triệu đồng; kinh tế số chiếm trên 30% GRDP; tỷ lệ đô thị hóa 35 - 40%; HDI đạt 0,78.

Phú Thọ xác định sáu nhiệm vụ trọng tâm gồm: xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, kiện toàn bộ máy, hoàn thiện chiến lược phát triển, tái thiết không gian đô thị, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển văn hóa - con người.

Ba khâu đột phá là cải cách hành chính, phát triển nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học công nghệ và chuyển đổi số, cùng xây dựng hạ tầng đồng bộ hiện đại.

Đồng thời xác định động lực tăng trưởng từ cải cách thể chế, lợi thế vị trí địa lý, văn hóa - con người, cơ sở hạ tầng, hệ thống khu công nghiệp - đô thị và đổi mới sáng tạo.