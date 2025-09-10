Công an tỉnh Phú Thọ kết nối hơn 100 KOL, quản trị viên mạng xã hội 10/09/2025 19:24

Ngày 10-9, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị “KOL Đất Tổ trong kỷ nguyên số” với sự tham gia của hơn 100 Key Opinion Leaders (KOL) và quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm trên không gian mạng.

Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị; cùng dự có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Công an tỉnh Phú Thọ kết nối hơn 100 KOL, quản trị viên mạng xã hội. Ảnh: CTV

Phát biểu khai mạc, Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, khẳng định không gian mạng vừa là môi trường sáng tạo, kết nối mạnh mẽ, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các thế lực thù địch, tội phạm công nghệ cao thường lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin xấu độc, sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chính sách, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Trong bối cảnh đó, KOL và quản trị viên các trang, nhóm được ví như “người dẫn đường” trong truyền thông số. Họ không chỉ tạo ra nội dung, dẫn dắt xu hướng mà còn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tham gia “thế trận truyền thông Nhân dân”, bảo vệ “biên giới số” của Tổ quốc.

Đại tá Lâm Văn Vinh đề nghị mỗi cá nhân phải kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, tuân thủ pháp luật và thuần phong mỹ tục, đồng thời tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý nếu vi phạm.

Ông Vinh nhấn mạnh: "KOL cần trở thành “đại sứ truyền thông” lan tỏa giá trị tích cực, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh".

Đại diện các KOL ký cam kết cam kết tuân thủ pháp luật, thực hiện truyền thông số có trách nhiệm. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, các đại biểu, quản trị viên trang, nhóm mạng xã hội được cung cấp thông tin về tình hình an ninh mạng, các vụ án điển hình và thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao. Lực lượng chức năng cũng phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Quảng cáo cùng các nghị định của Chính phủ, kỹ năng nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến.

Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, hội nghị còn là diễn đàn để KOL, quản trị viên chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, quản lý, duy trì hoạt động trang, nhóm; trao đổi giải pháp đấu tranh, ngăn chặn tin giả, thông tin sai sự thật. Đại diện một số quản trị viên các trang, nhóm có ảnh hưởng tại Phú Thọ đã có những tham luận, góp phần khẳng định trách nhiệm xã hội của người sáng tạo nội dung.

Dịp này, Công an tỉnh Phú Thọ cũng tổ chức cho các KOL ký cam kết tuân thủ pháp luật, thực hiện truyền thông số có trách nhiệm, đồng thời ra mắt mô hình “Không gian số Phú Thọ văn minh, an toàn” nhằm xây dựng môi trường mạng “xanh - sạch - đẹp”.