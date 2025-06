Lực lượng an ninh mạng 3 tỉnh Lâm Đồng mới họp bàn chuẩn bị sáp nhập 24/06/2025 12:23

(PLO)- Lực lượng an ninh mạng Công an ba tỉnh Lâm Đồng mới họp để thống nhất phương án sáp nhập, nâng cao hiệu quả đấu tranh tội phạm công nghệ cao trong giai đoạn mới.

Vừa qua, tại TP Đà Lạt, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình gặp mặt, làm việc với lực lượng PA05 Công an tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông.



Hội nghị nhằm triển khai công tác chuẩn bị sáp nhập tổ chức Công an ba tỉnh. Ảnh: VÕ TÙNG

Chương trình nhằm triển khai công tác chuẩn bị sáp nhập tổ chức Công an ba tỉnh theo Nghị quyết 60-NQ/TW ngày 12-4-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kế hoạch 47-KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương và Quyết định 759/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tại trụ sở PA05 Công an tỉnh Lâm Đồng, hội nghị chuyên đề đã diễn ra với sự tham dự của đại diện các phòng nghiệp vụ như tham mưu, hồ sơ, tổ chức cán bộ, hậu cần cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ PA05 của ba tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện tình hình an ninh mạng, hoạt động tội phạm công nghệ cao tại địa phương; nhận diện các khó khăn, vướng mắc sẽ phát sinh sau khi sáp nhập tổ chức.

Công an ba tỉnh thống nhất phương án tổ chức lực lượng an ninh mạng sau sáp nhập. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Lực lượng PA05 ba tỉnh cũng đã trao đổi, thống nhất phương hướng công tác Đảng, công tác tổ chức xây dựng lực lượng, nghiệp vụ chuyên môn và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp sau hợp nhất.

Đặc biệt, các đơn vị đã tiếp nhận trực tiếp hướng dẫn về quy trình, thủ tục tổ chức sáp nhập từ các phòng chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng, chuẩn bị cho việc hình thành bộ máy mới đồng bộ, hiệu quả.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, trong khuôn khổ chương trình, lực lượng an ninh mạng ba tỉnh đã tham gia nhiều hoạt động giao lưu như văn nghệ, thể dục thể thao, điều lệnh võ thuật nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết.

Lực lượng an ninh mạng ba tỉnh đã tham gia nhiều hoạt động giao lưu như văn nghệ, thể dục thể thao. Ảnh: VÕ TÙNG

Hội thao bắn súng quân dụng được tổ chức với hơn 30 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ đến từ lực lượng PA05 ba tỉnh. Buổi chiều cùng ngày diễn ra hội thao bóng đá mini với sáu đội thi đấu, trong đó có ba đội đại diện cho PA05 Công an Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông và ba đội của Viettel, Vinaphone, Mobifone Lâm Đồng.

Theo đại diện ban tổ chức, các hoạt động này không chỉ tạo không khí vui tươi, mà còn góp phần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn lực lượng để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Việc tổ chức làm việc, gặp mặt và giao lưu lần này là bước chuẩn bị quan trọng, góp phần bảo đảm cho quá trình sáp nhập công an ba tỉnh diễn ra suôn sẻ, đúng tiến độ, đúng định hướng chỉ đạo của Trung ương và Bộ Công an.