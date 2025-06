Danh sách 45 sĩ quan cấp tá làm trưởng công an xã, phường, đặc khu tại tỉnh Bình Thuận 23/06/2025 09:14

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành công văn gửi Công an tỉnh Bình Thuận và Công an tỉnh Đắk Nông về chuẩn bị các điều kiện để Công an tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025.

Theo đó, lưu ý đối với các sĩ quan được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an ba tỉnh lựa chọn, bố trí giữ chức vụ trưởng công an xã, phường; Trưởng Đồn Công an (sau sáp nhập) liên hệ, phối hợp với các trưởng công an xã, phường hiện nay hoặc phó trưởng công an cấp xã được giao phụ trách (trước sáp nhập) để nắm tình hình đội ngũ cán bộ; tình hình, tiến độ, kết quả công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Liên hệ, phối hợp Phòng Hậu cần thuộc Công an từng tỉnh để sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc, các điều kiện hậu cần, đảm bảo khác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; sẵn sàng tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao từ ngày 1-7-2025.

Danh sách 45 trưởng Công an xã, phường, đặc khu tại tỉnh Bình Thuận:

“Yêu cầu các sĩ quan được lựa chọn để bố trí giữ chức vụ trưởng Công an xã, phường, đặc khu; Trưởng Đồn Công an (sau sáp nhập) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Công an tỉnh Lâm Đồng trước ngày 25-6-2025 để tập hợp, theo dõi, chỉ đạo”, công văn lưu ý.