TP.HCM chuẩn bị ứng phó với bão số 10 24/09/2025 19:15

(PLO)- Dự báo khoảng đêm 26-9, bão BUALOI (cơn bão số 10) sẽ tiến vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông.

Ngày 24-9, Sở NN&MT TP.HCM có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc chủ động ứng phó với bão BUALOI (cơn bão số 10) gần Biển Đông.

Theo đó, hiện nay, một cơn bão có tên quốc tế là BUALOI đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của Philippines.

Dự báo hướng di chuyển của cơn bão số 10 (Bualoi).

Lúc 7 giờ ngày 24-9, vị trí tâm bão ở khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc, 132,4 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, nhiều khả năng bão BUALOI vẫn tiếp tục mạnh lên.

Thời điểm bão vào Biển Đông có thể đạt cường độ cấp 11, giật cấp 14. Sau khi vào Biển Đông, cơn bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/h, còn khả năng mạnh thêm.

Dự báo khoảng đêm 26-9, bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Chiều 23-9, cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo bão BUALOI di chuyển vào Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất. Lý do giai đoạn này theo quy luật khí hậu bão sẽ di chuyển vào miền Trung. Tuy nhiên, khả năng mạnh lên cấp siêu bão hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao.

Nhằm chủ động ứng phó với bão BUALOI, Sở NN&MT đề nghị các đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến của bão BUALOI gần Biển Đông.

UBND các phường, xã ven biển, xã đảo và đặc khu, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Đài Thông tin duyên hải TP cần thường xuyên thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để có kế hoạch sản xuất, khai thác thủy sản phù hợp.

Đồng thời tổ chức theo dõi, kiểm đếm, thống kê số lượng tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng; đảm bảo giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện để hướng dẫn, xử lý kịp thời các sự cố.

Song song đó phải sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên biển trước diễn biến của bão.