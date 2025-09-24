Chủ tịch Hà Nội ra công điện chỉ đạo ứng phó bão số 9 24/09/2025 17:41

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ra công điện khẩn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã phường của TP ứng phó với bão số 9 (siêu bão Ragasa), kịp thời khắc phục các sự cố phát sinh…

Chiều ngày 24-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành và chính quyền cơ sở tăng cường các biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa (bão số 9), dự báo sẽ gây mưa to, gió mạnh trên địa bàn trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 24 đến hết đêm 26-9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to (100-250 mm, có nơi trên 400 mm), nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng thấp.

Tại Hà Nội, từ ngày 25 đến 26-9 dự báo mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, kèm dông, gió mạnh dần lên cấp 4-5.

Bão Yagi đổ bộ vào Hà Nội vào tháng 9-2024 gây hậu quả nặng nề. Ảnh: Trọng Phú

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các phường, xã triển khai nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo ứng phó siêu bão Ragasa theo công điện của Thủ tướng và UBND TP Hà Nội.

"Các địa phương phải chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, lường trước kịch bản xấu nhất. Đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết”, công điện nhấn mạnh.

Công điện yêu cầu, chính quyền phường, xã phải theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo; thông báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Đặc biệt tập trung bảo vệ an toàn cho người già, trẻ em, học sinh, các đối tượng yếu thế; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, cơ sở giáo dục, y tế, hạ tầng trọng yếu.

Các địa phương rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán, di dời dân cư trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ; chuẩn bị công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đồng thời tổ chức lực lượng kiểm soát đi lại, phân luồng giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão, kiểm soát các điểm ngầm tràn, đường ngập sâu, có nguy cơ sạt lở.

Công điện yêu cầu Tổng Công ty Điện lực Hà Nội phối hợp Sở Công Thương bảo đảm hạ tầng điện, khắc phục kịp thời sự cố, ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm tiêu để chống úng ngập.

Sở Xây dựng phối hợp Công ty Công viên Cây xanh và các địa phương sẵn sàng nhân lực, thiết bị xử lý cây gãy đổ, đảm bảo an toàn, thông suốt giao thông.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP theo dõi sát diễn biến, rà soát kịch bản ứng phó, điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương khi cần.

Các sở, ngành khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp, hỗ trợ địa phương trong công tác ứng phó bão, mưa lũ.