Siêu bão Ragasa gây vỡ hồ ở Đài Loan khiến 14 người thiệt mạng, áp sát Hong Kong và Macau 24/09/2025 08:21

(PLO)- Siêu bão Ragasa hiện đang áp sát Hong Kong và Macau, khiến chính quyền địa phương nâng cảnh báo lên mức cao nhất.

Rạng sáng 24-9, Hong Kong đã nâng cảnh báo bão lên cấp 10 - mức cao nhất - khi các TP miền nam Trung Quốc khẩn cấp ứng phó với siêu bão Ragasa, được mô tả là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới trong năm nay.

Siêu bão Ragasa áp sát Hong Kong, Macau

Giới chức Hong Kong kêu gọi người dân ở trong nhà, toàn bộ trường học và doanh nghiệp đóng cửa. Tín hiệu bão số 10 đồng nghĩa với gió duy trì trên 118 km/giờ.

Theo Đài Thiên văn Hong Kong, lúc 8 giờ sáng (giờ địa phương, tức 7 giờ sáng cùng ngày theo giờ VN), tâm bão Ragasa ở cách Hong Kong khoảng 120 km về phía nam-tây nam. Gió bão vẫn đạt tốc độ trung bình từ 118 km/giờ trở lên.

“Vòng hoàn lưu của Ragasa rất rộng, gió bão vẫn sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía nam Hong Kong trong buổi sáng nay” - cơ quan khí tượng cập nhật 7 giờ 45 phút. Dự báo gió địa phương sẽ dần chuyển từ hướng đông sang đông nam.

Sóng lớn dội vào khu dân cư Heng Fa Chuen (Hong Kong) khi siêu bão Ragasa áp sát. Ảnh: AFP

Thời tiết tiếp tục xấu với mưa rào dữ dội, dông lốc thường xuyên, biển động dữ dội kèm sóng lớn. “Sóng tràn bờ sẽ đặc biệt nghiêm trọng dọc các bờ biển phía đông và nam” - đài khí tượng cảnh báo.

Chính quyền Hong Kong cho biết đã mở 49 nơi trú ẩn tạm thời trên toàn thành phố, đón hơn 730 người dân tránh siêu bão Ragasa.

Theo Cơ quan Quản lý Bệnh viện Hong Kong, 13 người bị thương đã được đưa đến cấp cứu tại các bệnh viện công. TP ghi nhận một vụ sạt lở đất, nhưng đến 7 giờ sáng nay chưa có báo cáo ngập lụt. Lực lượng chức năng đã tiếp nhận hơn 120 thông tin về cây xanh ngã.

Siêu bão dự kiến di chuyển về hướng tây hoặc tây - tây bắc với vận tốc khoảng 22 km/giờ, tiến gần cửa sông Châu Giang và bờ biển phía tây tỉnh Quảng Đông.

Trung tâm khí tượng tỉnh Quảng Đông cho biết, rạng sáng cùng ngày, các địa phương như Giang Môn, Trung Sơn, Đông Quan, Thâm Quyến, Huệ Châu, Sơn Vĩ ghi nhận gió giật mạnh cấp 11-13. Gần tâm bão, sức gió có thể đạt cấp 12-17, giật trên cấp 17.

Tại Macau, giới chức đã phát cảnh báo bão số 10, khuyến cáo cư dân ngừng toàn bộ hoạt động ngoài trời và trên biển.

“Khoảng lặng tạm thời đồng nghĩa với việc tâm bão đang ở rất gần và gió dữ có thể bất ngờ trở lại. Các khu vực được che chắn trước đây có thể trở nên trống trải” - chính quyền Macau cảnh báo, kêu gọi người dân tuyệt đối không lơ là và theo sát thông tin mới nhất.

Hàng trăm chuyến bay bị huỷ, y tế gián đoạn

Hơn 700 chuyến bay đến và đi từ sân bay Hong Kong bị hủy sáng nay. Toàn bộ bảng thông tin khởi hành và đến nhuộm đỏ vì các chuyến bay bị hủy.

Cơ quan Quản lý sân bay Hong Kong cho biết đã kích hoạt trung tâm ứng phó khẩn cấp, triển khai nhiều biện pháp dự phòng như gia cố cầu dẫn khách, tăng cường chống ngập ở đường vào sân bay và công trình gần đó.

“Chúng tôi trân trọng cảm ơn các nhân viên sân bay đã kiên trì trực chiến, duy trì vận hành và đảm bảo an toàn cho hành khách trong cơn bão" - cơ quan này cho biết.

Người dân theo dõi khi sóng lớn dội vào khu dân cư Heng Fa Chuen (Hong Kong) tối 23-9 lúc siêu bão Ragasa tiến gần. Ảnh: AFP

Cơ quan Quản lý Bệnh viện Hong Kong thông báo rằng trong ngày 24-9 tất cả dịch vụ y tế công không khẩn cấp sẽ tạm ngừng, bao gồm khám ngoại trú tổng quát và chuyên khoa, phòng khám phục hồi chức năng, bệnh viện lão khoa ban ngày và bệnh viện tâm thần ban ngày.

“Người bệnh không cấp thiết không nên đến bệnh viện hoặc phòng khám công trong điều kiện thời tiết xấu để đảm bảo an toàn” - đại diện cơ quan nói, đồng thời cho biết các dịch vụ sẽ được nối lại ngay sau khi cảnh báo bão được hạ xuống. Bệnh nhân bị ảnh hưởng sẽ được liên hệ để dời lịch hẹn, không cần lo lắng.

Các dịch vụ cấp cứu, điều trị nội trú và khoa cấp cứu ở tất cả bệnh viện công vẫn duy trì bình thường.

Siêu bão Ragasa cũng đã gây ra tình trạng người dân Hong Kong đổ xô tích trữ hàng hóa trong những ngày qua, khiến nhiều kệ hàng siêu thị gần như trống rỗng.

Ông Terence Choi - một cư dân Hong Kong - cho biết đã chuẩn bị đủ lương thực cho 2 ngày, đồng thời lo lắng khả năng khu chung cư nơi ông ở có thể mất điện và nước sạch.

Tại khu vực ven biển Lei Yue Mun - nơi thường hứng chịu nặng nề khi bão đổ bộ - bà Yang Lee-o, 71 tuổi, cho biết nhân viên chính quyền đã dành cả ngày để đặt bao cát.

Ở TP Chu Hải thuộc tỉnh Quảng Đông, người dân cũng gấp rút gia cố nhà cửa và cửa hàng. Trên một con phố thương mại đối diện ga tàu chính, nhiều cửa hiệu đã dán băng an toàn lên cửa kính.

“Cơn bão này rất mạnh, chúng tôi dán băng để kính không vỡ thành mảnh nhỏ bay khắp nơi. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để tránh rủi ro, nhưng tôi vẫn khá lo lắng" - anh Hong Wei, 28 tuổi, nói.

Số người chết ở miền đông Đài Loan tăng lên 14

Cơ quan cứu hỏa Đài Loan ngày 24-9 cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng tại huyện Hoa Liên, sau khi một hồ chắn tự nhiên trên núi bị vỡ và gây ra lũ quét tràn vào thị trấn Quang Phú trong lúc siêu bão Ragasa gây mưa lớn trên hòn đảo, theo hãng tin Reuters.

Hồ chắn này hình thành do sạt lở đất sau những trận mưa lớn trước đó ở khu vực thưa dân phía đông Đài Loan.

Đến chiều 23-9, nước hồ đã vượt bờ, tạo thành dòng lũ mạnh cuốn qua Quang Phú.

Tối cùng ngày, nhà chức trách ghi nhận 2 người chết và khoảng 30 người mất tích. Tuy nhiên, con số thương vong đã tăng nhanh khi lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường.