Trung Quốc gọi Ragasa là 'vua bão', khẩn trương ứng phó 23/09/2025 18:17

(PLO)- Trung Quốc gọi siêu bão Ragasa là "vua bão" và sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước này trong năm nay.

Ngày 23-9, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc gọi siêu bão Ragasa là "vua bão" ở Tây Bắc Thái Bình Dương, cho biết đây sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước này trong năm nay, theo tờ South China Morning Post.

Bốn cơn bão, gồm Wutip, Wipah, Tapah và Mitag, đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông trong năm nay và cơ quan này cảnh báo rằng Ragasa sẽ cực đoan và tàn phá hơn những cơn bão trước đó. Cơ quan này cho biết thêm rằng siêu bão sẽ mang theo lượng mưa cực lớn.

Tính đến 17 giờ ngày 23-9, tâm bão Ragasa cách Hong Kong khoảng 320 km về phía đông nam và dự kiến ​​sẽ di chuyển theo hướng tây-tây bắc với tốc độ khoảng 22 km/giờ, tiến gần hơn đến khu vực cửa sông Châu Giang đến bờ biển phía tây Quảng Đông.

Người dân Hong Kong chuẩn bị các biện pháp phòng chống siêu bão Ragasa ngày 23-9. Ảnh: May Tse/SOUTH CHINA MORNING POST

Cơ quan khí tượng tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) cho biết siêu bão Ragasa dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào vùng ven biển giữa TP Chu Hải và huyện Từ Văn ở TP Quảng Đông vào ngày 24-9 với sức gió đạt từ cấp 14 đến cấp 16.

Chính quyền TP Quảng Đông đã thông báo tạm dừng các lớp học, công việc, sản xuất, giao thông và hoạt động kinh doanh trên toàn TP vào chiều 23-9, theo tờ China Daily.

Hàng trăm nghìn người đã được sơ tán trên khắp tỉnh Quảng Đông để chuẩn bị ứng phó với siêu bão Ragasa. Tính đến trưa 23-9, 371.644 người dân ở Quảng Đông đã được sơ tán sau khi cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của tỉnh nâng mức ứng phó khẩn cấp do bão từ Cấp II lên Cấp I - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bốn cấp của Trung Quốc.

Cơ quan kiểm soát lũ lụt địa phương, phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật hàng hải, đã tổ chức di dời tàu cá đến các cảng an toàn hơn.

Đài quan sát Hong Kong chiều 23-9 đã ban hành cảnh báo bão số 8 cho siêu bão Ragasa. Cảnh báo số 8 là cảnh báo cao thứ ba trong hệ thống thời tiết của Hong Kong.

Đài quan sát Hong Kong sẽ đánh giá xem có cần ban hành tín hiệu cảnh báo cao hơn hay không trong khoảng thời gian từ 23 giờ đêm 23-9 đến 3 giờ sáng 24-9.

Ít nhất 700 chuyến bay dự kiến ​​bị hủy từ tối 23-9. Hãng hàng không quốc gia Hong Kong Cathay Pacific Airways cho biết đã hủy 500 chuyến bay, trong khi hãng hàng không giá rẻ HK Express sẽ cắt giảm 100 chuyến. Hong Kong Airlines sẽ hủy khoảng 90 chuyến bay, trong khi hãng hàng không Greater Bay Airlines có trụ sở tại Hong Kong cắt giảm ít nhất 23 chuyến bay.