Hủy nhiều chuyến bay do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa 23/09/2025 17:55

(PLO)- Do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa nhiều hãng hàng không buộc phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, hủy nhiều chuyến bay quốc tế và nội địa.

Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa (bão số 9), các hãng hàng không sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Cụ thể, hãng Vietnam Airlines thông báo các chuyến bay giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Á sẽ đổi hướng để tránh vùng ảnh hưởng, đồng thời toàn bộ chuyến bay TP.HCM – Hong Kong (Trung Quốc) ngày 23-9 bị hủy. Một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác cũng có khả năng chậm, hủy do ảnh hưởng dây chuyền.

Nhiều chuyến bay bị hủy do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa. Ảnh minh hoạ: PD.

Hãng khuyến cáo hành khách luôn thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, để giảm rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Tương tự, Vietjet cũng thông báo điều chỉnh kế hoạch bay ngày 23-9, trong đó tạm ngừng 4 chuyến gồm VJ8892/VJ8893 (Đà Nẵng – Macao – Đà Nẵng) và VJ876/VJ877 (TP.HCM – Hong Kong – TP.HCM). Nhiều chuyến bay khác của hãng cũng bị ảnh hưởng.

Thời tiết xấu là tình huống bất khả kháng, các hãng hàng không sẽ phát sinh thêm nhiều chi phí và tốn kém nhiên liệu. Tuy nhiên, an toàn của hành khách luôn là ưu tiên số một.