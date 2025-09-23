Quảng Ngãi khẩn trương ứng phó siêu bão Ragasa 23/09/2025 14:16

Ngày 23-9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND gửi các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan về việc chủ động ứng phó siêu bão Ragasa.

Theo Công điện, để ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân và giảm thiểu thiệt hại về tài sản, các địa phương, đơn vị phải triển khai nghiêm túc Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22-9 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh yêu cầu tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến bão để có biện pháp xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ.

Quảng Ngãi khẩn trương ứng phó siêu bão Ragasa.

Tỉnh chỉ đạo rà soát, kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, ven biển; thông báo, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng nhanh chóng di chuyển khỏi vùng nguy hiểm, về nơi neo đậu an toàn. Danh sách tàu thuyền trong vùng nguy hiểm (nếu có) phải được lập và báo cáo hằng ngày về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Đặc biệt, các tàu thuyền đang hoạt động tại phía Bắc Biển Đông (gồm quần đảo Hoàng Sa) và Vịnh Bắc Bộ phải khẩn trương thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi trú bão an toàn. Đối với tàu đã vào khu neo trú, thuyền trưởng và thuyền viên phải tuyệt đối tuân thủ chỉ đạo của chính quyền, lực lượng chức năng, không để người ở lại trên tàu.

UBND tỉnh cũng quyết định tạm dừng các chuyến tàu ra biển, trong đó có tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ – Lý Sơn, Đảo Lớn – Đảo Bé và ngược lại, khi vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh từ cấp 6 trở lên.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phối hợp với lực lượng biên phòng các tỉnh bạn để nắm tình hình, hỗ trợ tàu thuyền tránh trú bão. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp.

Theo Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có 6.422 tàu cá, trong đó 553 tàu với 5.079 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Cụ thể: Vịnh Bắc Bộ 53 tàu/24 lao động; Hoàng Sa 87 tàu/326 lao động; vùng giữa Biển Đông, Trường Sa, DK1 có 262 tàu/3.728 lao động; vùng nam Biển Đông 60 tàu/598 lao động; vùng biển Quảng Ngãi 91 tàu/403 lao động. Tất cả đã được thông báo về diễn biến, hướng di chuyển của siêu bão. Hiện có 5.869 tàu neo đậu tại các bến.

Đối với nuôi trồng thủy sản, toàn tỉnh có 57 lồng bè ở huyện đảo Lý Sơn, cách bờ khoảng 500 m. Địa phương đã thông báo và lên kế hoạch di chuyển vào bờ để bảo đảm an toàn.