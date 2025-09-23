Bản tin trưa 23-9: Siêu bão Ragasa vào Biển Đông, vẫn giật cấp 17; Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc xuất hiện tại trụ sở Công an TP.HCM 23/09/2025 12:56

(PLO)- Bản tin cập nhật các thông tin nóng: Siêu bão Ragasa vào Biển Đông gây sóng cao trên 10 mét; Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc nhóm Ngũ Hổ Tướng xuất hiện tại trụ sở Công an TP.HCM; Trùm giang hồ Bình 'Kiểm' hầu tòa; Thông tin mới nhất về vụ cháy nhà ở Hà Nội đêm qua…

Sáng sớm hôm nay, 23-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết siêu bão Ragasa đã vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 năm 2025. Lúc 6 giờ, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 19.8 độ Vĩ Bắc; 118.5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 840km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão cấp 17, giật trên cấp 17. Trong 3 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết khả năng cao siêu bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam vào khoảng ngày 25-9. Tuy nhiên, từ nay đến thời gian đó, cường độ siêu bão sẽ suy yếu dần.