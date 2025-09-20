Bản tin trưa 20-9: Bắt giữ 7 người trong đường dây mua bán thận, gan ở Hà Nội 20/09/2025 12:51

(PLO)- Bản tin cập nhật các thông tin nóng: Bắt giữ 7 người trong đường dây mua bán thận, gan ở Hà Nội; Khởi tố người vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa; 10 người bị phạt tù vì chặn xe chở cánh quạt điện gió để yêu cầu bồi thường…

Ngày 19-9, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phát hiện nhóm người có hành vi mua, bán bộ phận cơ thể người (gan, thận) trên địa bàn TP Hà Nội và các địa phương do Phạm Văn Hùng (42 tuổi, trú tại TP Hải Phòng) cầm đầu. Căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án, ngày 10-9, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với những người trong đường dây mua bán thận, gan này gồm: Phạm Văn Hùng (42 tuổi); Trần Ngọc Ba (35 tuổi); Phùng Thị Thảo (41 tuổi); Lê Thanh Thành (27 tuổi); Nguyễn Thị Thu Ngân (34 tuổi); Phạm Thị Ngọc Thúy (33 tuổi); Nguyễn Thị Hoa (36 tuổi).