Siêu bão Ragasa vào Biển Đông gây sóng cao trên 10 met 23/09/2025 07:03

(PLO)- Sáng sớm 23-9, siêu bão Ragasa đã vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 năm 2025 và gây sóng cao trên 10 met ở vùng tâm bão.

Sáng sớm hôm nay, 23-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết siêu bão Ragasa đã vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 năm 2025.

Lúc 6 giờ, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 19.8 độ Vĩ Bắc; 118.5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 840km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão cấp 17 (202-221km/h), giật trên cấp 17. Trong 3 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo ở thời điểm hiện tại, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết khả năng cao siêu bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam vào khoảng ngày 25-9. Tuy nhiên, từ nay đến thời gian đó, cường độ siêu bão sẽ suy yếu dần.

Cụ thể, trong 24 giờ tới, siêu bão Ragasa vẫn giữ đường cường độ cấp 16-17, giật trên cấp 17. Nhưng những giờ tiếp theo, khi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), siêu bão gặp ma sát địa hình và các yếu tố bất lợi khác nên suy yếu dần còn cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo khi xuống đến vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam, cường độ bão số 9 tiếp tục suy yếu dưới cấp 12. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng thuỷ văn quốc gia khuyến cáo các nguy hiểm lớn nhất lúc này là trên biển.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m; biển động dữ dội.

Từ ngày 24-9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24-9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động dữ dội.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Từ gần sáng ngày 25-9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 24-9 đến ngày 26-9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.