Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó ở mức cao nhất với siêu bão RAGASA 22/09/2025 12:19

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi hoãn họp không cần thiết, huy động toàn hệ thống chính trị tập trung ứng phó siêu bão Ragasa.

Ngày 22-9, Thủ tướng Chính phủ có công điện về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa.

Siêu bão Ragasa khả năng đổ bộ trực tiếp Quảng Ninh - Hà Tĩnh

Công điện cho biết, khoảng tối nay, siêu bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trên Biển Đông trong năm 2025.

Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20 km/giờ và duy trì cường độ cực đại cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong các ngày 22, 23-9 trên Biển Đông.

Từ ngày 24-9, khả năng bão sẽ giảm dần cấp độ. Đêm 24 đến rạng sáng 25-9, bão sẽ vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào khu vực Vịnh Bắc Bộ với cường độ bão vẫn mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16.

Dự báo trong ngày 25-9, bão có thể đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta tại khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Công điện nêu rõ, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh. Hiện đã đạt cấp siêu bão và tiếp tục duy trì cấp siêu bão trong hai ngày tới khi hoạt động trên Biển Đông. Phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng, từ bắc vĩ tuyến 18 trở ra đều có gió rất mạnh, đặc biệt cần đề phòng xảy ra dông lốc trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp ngay cả khi tâm bão còn cách khoảng 300-400km.

Dự báo tối nay, siêu bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông.

“Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đến thời điểm hiện nay, nhiều khả năng bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên diễn biến của bão còn rất phức tạp, các địa phương, cơ quan chức năng và người dân cần theo dõi, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo bão mới nhất về diễn biến của siêu bão Ragasa”, Thủ tướng yêu cầu.

Lường trước kịch bản xấu nhất để ứng phó siêu bão Ragasa

Để ứng phó siêu bão Ragasa, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, NN&MT, Xây dựng, Công Thương, KH&CN, GD&ĐT, Y tế; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão tình hình tại địa phương.

Đồng thời tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa. Chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thủ tướng cũng giao Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đặc biệt là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế (khu vực dự báo có thể có gió bão rất mạnh) đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với siêu bão Ragasa.

Trong đó, khẩn trương bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng của tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão để di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; hướng dẫn về nơi tránh trú an toàn.

Căn cứ tình hình cụ thể về nguy cơ và mức độ ảnh hưởng của bão đối với địa phương, chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết. Lưu ý đề phòng dông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Triển khai sớm nhất các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, khu vực ven biển và trên đất liền. Trong đó lưu ý chủ động gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, đê biển, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp ở ven biển. Rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Cung cấp thông tin sớm nhất, chính xác nhất về tác động của bão

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ NN&MT chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cung cấp thông tin sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, nhận định kịch bản xấu nhất có thể xảy ra để cơ quan chức năng và người dân chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động thủy sản trên biển, ven biển, triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp; phối hợp với ngành công thương hỗ trợ các địa phương chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống liên hồ chứa, không để xảy ra mất an toàn hồ đập...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát toàn bộ tàu thuyền, phương tiện vận tải ở vùng có nguy cơ ảnh hưởng bão, hướng dẫn di chuyển tránh khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi trú an toàn; đồng thời kiểm tra, sẵn sàng bảo đảm an toàn công trình xây dựng và giao thông khi bão ảnh hưởng.

Mắt siêu bão Ragasa lúc 22h20 phút ngày 22-9.

Chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam bố trí phương tiện tại các khu vực trọng điểm dự báo bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp để sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, lực lượng có liên quan triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo rà soát phương án, triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là hoạt động khai thác dầu khí trên biển, khai thác mỏ, hầm lò, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội, công an; chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão Ragasa chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với bão, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông rà soát, chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng viễn thông, bảo đảm thông tin được liên tục, thông suốt giữa trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản, khắc phục tình trạng mất thông tin liên lạc khi bão, mưa lũ xảy ra.

Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với học sinh, lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm hạn chế thiệt hại, không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, duy trì hoạt động cấp cứu, kịp thời khôi phục hoạt động khám chữa bệnh bình thường cho người dân ngay sau bão, lũ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với khách du lịch và các hoạt động du lịch, nhất là trên biển, trên đảo và vùng ven biển.

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công…