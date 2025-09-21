Dự báo bão Ragasa khi vào Biển Đông có khả năng thành siêu bão 21/09/2025 09:57

(PLO)- Khi vào Biển Đông, dự báo bão Ragasa có thể đạt cường độ siêu bão cấp 17, mạnh hơn siêu bão Yagi năm 2024.

Từ cấp 8 vào ngày 19-9 đến sáng nay, 21-9, bão Ragasa đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 520 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150–166 km/h), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Bão vẫn đang tiếp tục mạnh lên. Khoảng sáng ngày mai, dự báo bão Ragasa sẽ mạnh lên thành siêu bão với sức gió mạnh nhất cấp 16, giật trên cấp 17.

Đáng chú ý, dù đã mạnh lên cấp siêu bão, bão Ragasa vẫn có khả năng mạnh hơn nữa.

Dự báo bão Ragasa sẽ mạnh lên thành siêu bão trong 24 giờ tới.

“Dự báo bão Ragasa khi vào Biển Đông sẽ mạnh cấp 17, cấp siêu bão. Đây sẽ là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông từ đầu mùa bão 2025” - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nêu.

Siêu bão Ragasa có khả năng vượt qua cả siêu bão Yagi (cường độ mạnh nhất của siêu bão Yagi là cấp 16, gió giật trên cấp 17) gây thiệt hại nặng nề cho nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, vào năm 2024.

Với hướng di chuyển Tây - Tây Bắc, dự báo khi tiến sát vào vùng biển Quảng Đông (Trung Quốc), dự báo bão Ragasa có thể suy yếu khoảng 2 cấp, còn cấp 15, giật cấp 17. Dù suy yếu thì với cấp 15 vẫn là một cơn bão rất mạnh.

Dự báo xa, khoảng ngày 25, 26-9, bão Ragasa có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ.

Trong 48 giờ tới, vùng nguy hiểm được xác định: Phía Bắc vĩ tuyến 18,0°N, phía Đông kinh tuyến 116,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 4 (vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông).

Do ảnh hưởng của bão Ragasa, từ ngày 22-9, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8–9, sau tăng lên cấp 10–14; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15–17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trước diễn biến phức tạp của bão Ragasa, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi chặt bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão.

Đồng thời, thông báo cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương cũng được yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.