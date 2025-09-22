Bộ GD&ĐT: Học trực tuyến, hoãn lịch học để ứng phó siêu bão Ragasa 22/09/2025 12:31

(PLO)- Bộ GD&ĐT yêu cầu giám đốc sở GD&ĐT các tỉnh, thành từ Lâm Đồng trở ra chủ động, sẵn sàng phương án học trực tuyến, hoãn lịch học để ứng phó siêu bão Ragasa.

Ngày 22-9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có công điện gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành từ Lâm Đồng trở ra về việc chủ động ứng phó siêu bão Ragasa (bão số 9).

Theo đó, đại diện Bộ GD&ĐT nhận định đây là cơn bão cực mạnh, có diễn biến phức tạp và khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước. Mưa lớn do bão gây ra nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực địa hình dốc, đất yếu.

Dự báo hướng đi và khu vực ảnh hưởng của siêu bão Ragasa ngày 22-9.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho người và tài sản ngành giáo dục, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu giám đốc sở GD&ĐT các tỉnh, thành từ Lâm Đồng trở ra theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Các đơn vị lên phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.

Đồng thời, các sở GD&ĐT chỉ đạo rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao; di dời tài sản, máy móc, thiết bị, hồ sơ đến nơi an toàn; sẵn sàng tiếp nhận nhân dân vào tránh trú mưa bão trong trường khi bảo đảm an toàn.