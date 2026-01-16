TP.HCM thí điểm dạy trí tuệ nhân tạo cho học sinh từ năm học 2025-2026 16/01/2026 18:20

(PLO)- Học sinh TP.HCM sẽ được học về trí tuệ nhân tạo (AI) với nhiều hình thức đa dạng từ năm học 2025-2026.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố trong năm học 2025-2026.

Theo Sở GD&ĐT TP, việc dạy AI góp phần hình thành và phát triển các năng lực quan trọng cho người học. Các năng lực này bao gồm: Số, AI, tin học, công nghệ, tự học và giải quyết vấn đề.

Học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Tân Thới Hiệp trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Chương trình chú trọng trang bị kỹ năng vận dụng AI vào thực tiễn. Đồng thời, học sinh được hình thành các phẩm chất để sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm trong học tập và đời sống.

Nội dung giáo dục AI được thiết kế tinh gọn, phù hợp với tâm lý lứa tuổi từng khối lớp. Việc này đảm bảo không làm thay đổi hay gây quá tải cho chương trình chính khóa.

Về hình thức, trường học có thể linh hoạt lựa chọn hoặc kết hợp nhiều phương thức khác nhau.

Lồng ghép trong các môn học là hình thức ưu tiên để đảm bảo tính phổ cập, đặc biệt là môn Tin học. Ngoài ra, AI được sử dụng như công cụ hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học ở các môn khác.

Các trường đủ điều kiện đội ngũ giáo viên có thể xây dựng chuyên đề học tập lựa chọn hoặc mô-đun độc lập. Các hoạt động câu lạc bộ, ngoại khóa sẽ được đẩy mạnh để truyền cảm hứng cho học sinh có năng khiếu công nghệ.

Bên cạnh đó, Sở khuyến khích các trường phối hợp với đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để đa dạng hóa nguồn học liệu, trải nghiệm thực tế.

Việc triển khai dạy AI được chia thành hai nhóm chính.

Các trường THPT chuyên, trường chất lượng cao, tiên tiến hội nhập và "trường học số" sẽ tiên phong thí điểm. Nhóm còn lại đảm bảo 100% thực hiện lồng ghép nội dung AI vào các môn học và hoạt động giáo dục.

Kinh phí thực hiện được huy động từ ngân sách nhà nước, nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân và nguồn xã hội hóa hợp pháp.

Theo lộ trình, các cơ sở giáo dục phải hoàn thành đánh giá thí điểm trước ngày 30-5-2026. Sở sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ GD&ĐT trước ngày 15-6-2026 để có định hướng cho giai đoạn tiếp theo.