Trường Đại học Nam Cần Thơ khởi công Ký túc xá quốc tế, công bố lập 4 trường thành viên 16/01/2026 12:33

(PLO)- Hướng tới nâng cấp thành đại học đa lĩnh vực, Trường Đại học Nam Cần Thơ đồng loạt triển khai nhiều bước chuẩn bị về cơ sở vật chất, tổ chức đào tạo và hội nhập quốc tế.

Ngày 16-1, Trường Đại học Nam Cần Thơ long trọng tổ chức lễ khởi công công trình Ký túc xá quốc tế, nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 13 năm thành lập Trường; trao chứng nhận xếp hạng quốc tế QS Stars 4 sao, 5 sao UPM và công bố quyết định thành lập các trường thành viên trực thuộc.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, cho biết sau 13 năm hình thành và phát triển, Nhà trường đã xây dựng mô hình đào tạo đa ngành, đa bậc với 46 ngành đại học chính quy, 9 ngành thạc sĩ, 3 ngành chuyên khoa cấp I, 2 ngành tiến sĩ; triển khai đào tạo liên thông, vừa làm vừa học. Quy mô đào tạo hiện nay hơn 23.000 người học, trong đó có trên 100 sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia. Năm học 2025–2026, Trường tổ chức đào tạo 10 ngành bằng 100% tiếng Anh.

TS Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ

Nhà trường tập trung triển khai lộ trình nâng cấp Trường Đại học Nam Cần Thơ lên thành Đại học Nam Cần Thơ

Trong công tác đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Nam Cần Thơ được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đại học quốc gia Hà Nội công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2) và nhiều chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định. Trường cũng đứng thứ 11 trong nhóm 16 trường đại học Việt Nam đạt chuẩn quốc tế THE Impact Rankings 2025.

Về cơ sở vật chất, Trường được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trường Khoa học Sức khỏe cao 11 tầng là trung tâm đào tạo kỹ năng thực hành cho hơn 6.000 sinh viên khối ngành sức khỏe. Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5-2022 và đến tháng 12-2025 đạt chứng nhận kiểm định theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ AACI.

Tại buổi lễ, Trường Đại học Nam Cần Thơ chính thức khởi công công trình Ký túc xá quốc tế do Trường làm chủ đầu tư. Công trình có quy mô hơn 30.000 m² diện tích sàn, cao 15 tầng, phục vụ khoảng 2.500 sinh viên, với tổng mức đầu tư hơn 550 tỉ đồng; thời gian thi công dự kiến khoảng 1,5 năm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công công trình Ký túc xá Quốc tế

Phối cảnh Ký túc xá quốc tế

Dịp này, Trường được trao chứng nhận xếp hạng QS Stars 4 sao và đạt 5 sao ở một số tiêu chí; đồng thời đạt chuẩn 5 sao UPM. Nhà trường cũng công bố quyết định thành lập các trường thành viên gồm: Trường Khoa học Sức khỏe; Trường Luật – Kinh tế; Trường Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo; Trường Công nghệ – Kỹ thuật.

Thời gian tới Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế, mở rộng đào tạo bằng tiếng Anh, triển khai các dự án đầu tư mới và thực hiện lộ trình nâng cấp lên Đại học Nam Cần Thơ theo định hướng đa lĩnh vực, hiện đại và hội nhập.

Đồng thời, Trường đang thực hiện thủ tục đầu tư Khu đô thị mới sinh thái, nhà ở giảng viên, Viện dưỡng lão,…với quy mô 145 ha tại xã Nhơn Ái, Thành phố Cần Thơ. Góp phần hình thành hệ sinh thái đại học hiện đại, bền vững, gắn đào tạo với chăm sóc sức khỏe và phục vụ cộng đồng

Luật sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng (phải), Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nam Cần Thơ tiếp nhận Chứng nhận đạt 5 sao theo hệ thống UPM của Viện Đổi mới sáng tạo

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết lãnh đạo thành phố đánh giá cao những thành tựu toàn diện, có chiều sâu và mang tính đột phá của Trường Đại học Nam Cần Thơ sau 13 năm xây dựng và phát triển.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Dịp này Trường Đại học Nam Cần Thơ đã vinh danh 14 sinh viên và 1 tập thể đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương

Trao tặng học bổng cho các em sinh viên

Theo ông Khởi, việc Trường đạt các chứng nhận, xếp hạng quốc tế uy tín như QS Stars 4 sao, UPM 5 sao, tham gia bảng xếp hạng THE Impact Rankings cùng nhiều kết quả kiểm định chất lượng trong và ngoài nước là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược, sự đầu tư bài bản và quyết tâm đổi mới của Nhà trường, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng cao của Trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Lãnh đạo TP Cần Thơ hoan nghênh việc Trường công bố quyết định thành lập bốn Trường thành viên, xem đây là bước đi chiến lược phù hợp xu thế giáo dục đại học hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học, tạo nền tảng cho lộ trình nâng cấp lên mô hình Đại học.

Đối với việc khởi công Ký túc xá quốc tế, ông Khởi đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tầm nhìn dài hạn và quyết tâm của Nhà trường trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục. Thành phố Cần Thơ khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để Trường Đại học Nam Cần Thơ phát triển đúng định hướng.