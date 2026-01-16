Bùng nổ loạt ngành học mới mùa tuyển sinh đại học năm 2026 16/01/2026 06:04

(PLO)- Năm 2026, nhiều trường đại học tăng mạnh chỉ tiêu tuyển sinh, chủ yếu từ việc mở thêm các ngành học mới, có trường mở thêm đến 10 ngành.

Trong đề án tuyển sinh dự kiến cho năm 2026, nhiều cơ sở giáo dục đại học (ĐH) lớn đã công bố mở thêm hàng loạt các ngành học mới, trong đó tập trung vào lĩnh vực công nghệ, dữ liệu và kinh tế số.

Bùng nổ các ngành học "số" và công nghệ

Tại Trường ĐH Luật TP.HCM, bên cạnh ngành truyền thống và thế mạnh về Luật, hai năm nay, trường đã tuyển sinh thêm một số ngành học mới ở các lĩnh vực khác như Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính – Ngân hàng.

Riêng năm 2026, trường dự kiến mở mới 4 ngành học mang tính liên ngành cao: Kinh tế số, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính và Ngôn ngữ Trung Quốc. Việc mở ngành mới được triển khai theo định hướng của trường là muốn trở thành trường đa ngành, đa lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực đa dạng hiện nay.

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026. Ảnh: ĐOÀN PHONG

Tương tự, Trường ĐH Ngoại thương cũng tạo bước đột phá khi dự kiến mở mới tới 10 ngành học, chia thành 4 nhóm trọng điểm.

Trong đó, đáng chú ý là nhóm ngành Công nghệ, dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (AI) với các chương trình như: Khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo; Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh; Thương mại số thông minh...

Ngoài ra, các ngành về Luật kinh tế, Luật dân sự và Tố tụng dân sự cũng được đưa vào danh mục tuyển sinh mới nhằm đa dạng hóa lĩnh vực đào tạo.

Thậm chí, những ngôi trường có truyền thống đào tạo sư phạm hay kỹ thuật cũng "chuyển mình" đào tạo thêm các lĩnh vực mới. Điển hình như Trường ĐH Sư phạm Hà Nội dự kiến mở 8 ngành mới năm 2026 này, gồm: Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông), Huấn luyện thể thao, Địa lý học (Địa lý tài nguyên và môi trường), Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Hóa học (Hóa dược), Quốc tế học, Ngôn ngữ Pháp (tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế).

Trong khi đó, Trường ĐH Giao thông vận tải cũng vừa công bố sẽ tuyển sinh ngành Trí tuệ nhân tạo (AI), tổng chỉ tiêu năm nay lên đến hơn 6.700 chỉ tiêu.

Tại miền Tây, ĐH Cần Thơ cũng dự kiến mở 7 ngành mới, trong đó có các chuyên ngành đang đòi hỏi nguồn nhân lực lớn là Thiết kế vi mạch bán dẫn và Đường sắt tốc độ cao.

Tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, ngoài thế mạnh kỹ thuật, trường dự kiến mở ngành Tài chính - Ngân hàng và chương trình Thiết kế đồ họa game để đón đầu ngành công nghiệp giải trí số.

Học sinh trải nghiệm các ngành học tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ảnh: ICC

Thí sinh không nên chạy theo ngành hot

Bên cạnh công nghệ, các nhóm ngành về sức khỏe, dịch vụ và ngôn ngữ cũng ghi nhận sự dịch chuyển trong đào tạo ở nhiều cơ sở ĐH.

Theo kế hoạch dự kiến của ĐH Y Dược TP.HCM, năm 2026 trường sẽ mở ngành Tâm lý học nhằm hướng đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tinh thần, lĩnh vực đang ngày càng cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cũng mở rộng quy mô đào tạo sang các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Bảo hiểm, Quản trị khách sạn - Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống.

Tại khối trường tư thục, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM dự kiến mở thêm ngành Y khoa, Y học cổ truyền và An ninh mạng. Trường ĐH Gia Định cũng được cấp phép đào tạo thêm 2 ngành khối sức khỏe là Điều dưỡng và Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Đi kèm với việc mở ngành mới là sự điều chỉnh mạnh mẽ về cách thức tuyển sinh. Theo TS Phạm Tấn Hạ, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), năm 2026, thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra sớm hơn khoảng hai tuần so với các năm trước. Do đó, các mốc thời gian liên quan đến đăng ký và xét tuyển ĐH cũng được điều chỉnh sớm hơn, thí sinh cần chủ động theo dõi và chuẩn bị.

Về phương thức xét tuyển, TS Phạm Tấn Hạ lưu ý thí sinh cần trực tiếp tìm hiểu thông tin trên website chính thức của từng trường, bởi mỗi cơ sở đào tạo có thể có những điều chỉnh khác nhau. Hiện nay, một số trường không còn sử dụng phương thức xét học bạ riêng lẻ mà tích hợp vào các phương thức xét tuyển chung. Bên cạnh đó, một số trường cũng dừng xét tuyển theo các tổ hợp truyền thống như C00 (văn, sử địa) hoặc A00 (toán, lý, hóa), thay vào đó là các tổ hợp môn mới, trong đó các môn chính như toán, ngữ văn hoặc các môn liên quan đến ngành học có thể chiếm khoảng 50% trọng số xét tuyển.

Ngoài ra, xu hướng đáng chú ý là nhiều trường chuyển sang phương thức xét tuyển tích hợp. Theo đó, kết quả xét tuyển được tính toán dựa trên sự kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, các thành tích học tập hoặc hoạt động liên quan, cùng với điểm ưu tiên. Tỉ trọng điểm của từng thành phần do từng trường quy định cụ thể, vì vậy thí sinh cần nghiên cứu kỹ phương án xét tuyển của trường mình quan tâm.

TS Phạm Tấn Hạ khuyến nghị thí sinh cần chủ động cập nhật thông tin, xây dựng kế hoạch học tập và ôn luyện phù hợp để đạt kết quả tốt nhất, đặc biệt là ở kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực.

TS Phạm Tấn Hạ cũng chia sẻ với thí sinh về tầm quan trọng của việc lựa chọn ngành học phù hợp. Theo ông, thí sinh không nên chạy theo những ngành hot hay xu hướng nhất thời, mà cần căn cứ vào năng lực, sở thích của bản thân và điều kiện học tập cụ thể của từng cơ sở đào tạo. Môi trường học tập phù hợp sẽ giúp người học rèn luyện kiến thức, kỹ năng và tạo nền tảng vững chắc cho cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.