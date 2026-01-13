Trường ĐH Luật TP.HCM tư vấn pháp luật và hướng nghiệp cho học sinh Khánh Hòa 13/01/2026 17:40

(PLO)- Bên cạnh tư vấn kiến thức pháp luật, hướng nghiệp, Trường ĐH Luật TP.HCM đã trao tặng nhiều suất học bổng giá trị cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Khánh Hòa.

Trong hai ngày, 12 và 13-1, hàng ngàn học sinh cuối cấp tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tham gia chương trình "Tư vấn pháp luật, trao học bổng và hướng nghiệp" do Trường ĐH Luật TP.HCM (Ulaw) phối hợp cùng Sở GD&ĐT và các trường THPT của tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ kế hoạch triển khai nội dung biên bản hợp tác giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Trường ĐH Luật TP.HCM năm 2025 và 2026, vừa được UBND tỉnh ban hành cuối năm 2025.

Tại chương trình, các chuyên gia và giảng viên từ Ulaw đã mang đến những kiến thức pháp luật thiết thực, gần gũi với lứa tuổi học đường. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật miễn phí cho học sinh và giáo viên được triển khai bài bản, giúp các em không chỉ hiểu luật mà còn hình thành ý thức tuân thủ pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

ThS. Vũ Đình Lê, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Luật TP.HCM tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

Em Nguyễn Văn Thanh, học sinh lớp 12 trường THPT Lý Tự Trọng chia sẻ: "Bình thường em nghĩ luật pháp rất khô khan, nhưng qua cách chia sẻ của các thầy cô Ulaw, em thấy rất dễ hiểu. Đặc biệt là phần tư vấn tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp giúp em tự tin hơn khi chọn ngành luật cho kỳ thi sắp tới".

Cạnh đó, những nội dung thông tin tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp ở nhiều ngành như Luật Thương mại quốc tế, Quản trị Luật… cũng được các chuyên gia, giảng viên giải đáp cặn kẽ cho học sinh.

Học sinh đặt câu hỏi để được thầy cô, chuyên gia của Trường ĐH Luật TP.HCM tư vấn.

Trong chuỗi chương trình, Trường ĐH Luật TP.HCM đã trao tặng nhiều suất học bổng giá trị cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và trao các gói hỗ trợ giáo dục cho các trường THPT trên địa bàn.

Các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng, quà từ Trường ĐH Luật TP.HCM. Ảnh: ULAW

Theo ThS. Vũ Đình Lê, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Luật TP.HCM, chương trình này không chỉ là một hoạt động phong trào đơn lẻ mà là bước cụ thể hóa mạnh mẽ các nội dung tại biên bản hợp tác đã được ký kết giữa tỉnh Khánh Hòa và Trường ĐH Luật TP.HCM vào cuối năm 2024.

Mục tiêu lớn của tỉnh Khánh Hòa và Trường ĐH Luật TP.HCM trong giai đoạn 2025-2026 là tăng cường sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở đào tạo, không chỉ trong giáo dục mà còn mở rộng sang tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngoài hoạt động hướng nghiệp cho học sinh, trong năm 2026, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức và triển khai các chương trình đào tạo sau đại học.