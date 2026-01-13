TP.HCM: Thu hồi kho bãi bỏ hoang để xây trường mầm non 13/01/2026 15:17

(PLO)- UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu rà soát quỹ đất, thu hồi các kho bãi bỏ hoang để ưu tiên xây dựng trường mầm non nhằm thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục.

UBND TP.HCM vừa có văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 277/2025 ngày 20-10-2025 của Chính phủ về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trên địa bàn.

Giờ học của các bé Trường Mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, 100% phường, xã, đặc khu của TP.HCM đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho lứa tuổi này.

Cụ thể, từ năm 2026 đến 2028, TP.HCM phấn đấu có 70% phường, xã, đặc khu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; từ năm 2029 đến hết năm 2030, tỉ lệ này đạt 100%.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND TP yêu cầu Sở GD&ĐT rà soát mạng lưới trường học trên địa bàn 168 xã, phường, đặc khu nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ.

Đặc biệt, UBND TP chỉ đạo tăng thêm quỹ đất cho ngành GD&ĐT bằng nhiều biện pháp như thu hồi các kho bãi, khu đất bị bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả, trụ sở dôi dư để ưu tiên đầu tư xây dựng trường mầm non.

Đồng thời, TP ưu tiên bố trí quỹ đất tại các khu đô thị mới, khu tái định cư, khu vực đông dân cư để xây dựng trường học; áp dụng các ưu đãi về chính sách đất đai để đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục theo quy định của Nhà nước.

TP cũng ưu tiên dùng quỹ đất công hiện có để xây dựng trường mầm non, kể cả việc xin chủ trương thực hiện hoán đổi, đấu giá quyền sử dụng đất sau khi đã tạo lại quỹ đất và nguồn vốn để xây dựng trường học.

UBND TP yêu cầu Sở GD&ĐT tuyển dụng, bố trí đủ giáo viên bảo đảm theo định mức quy định tại Thông tư số 19/2023; chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng. Bên cạnh đó, cần xây dựng chính sách đặc thù thu hút đội ngũ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất, tinh thần để giáo viên yên tâm công tác và cống hiến.

Sở GD&ĐT cũng được yêu cầu hoàn thiện hệ thống phần mềm phổ cập giáo dục, kết nối từ cấp xã đến Sở GD&ĐT và Bộ GD&ĐT; đồng thời thực hiện xác thực mã định danh cho 100% trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi.