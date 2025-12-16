TP.HCM: Một số trụ sở công dôi dư được cải tạo, bố trí làm trường học 16/12/2025 14:04

(PLO)- Tại TP.HCM, một số trụ sở công dôi dư đã được bố trí, cải tạo làm trường học, tránh lãng phí cơ sở vật chất.

Sau ngày 1-7, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, TP.HCM có nhiều trụ sở công dôi dư trong khi nhiều công trình trường học đang thực hiện sửa chữa, cải tạo mới khiến nhu cầu về phòng học trở nên cấp thiết.

Trước thực tế trên, tại một số địa phương, các trụ sở dôi dư đã được trưng dụng, cải tạo thành trường học, phục vụ nhu cầu giảng dạy.

Trưng dụng trụ sở phòng GD&ĐT cũ làm chỗ học

Học sinh Trường THPT Võ Trường Toản, phường Tân Thới Hiệp học tạm tại trụ sở phòng GD&ĐT quận 12 cũ trong thời gian trường sửa chữa, cải tạo. Ảnh: NQ

Trường THPT Võ Trường Toản, phường Tân Thới Hiệp đang được xây dựng, nâng cấp và cải tạo. Dự án được triển khai trong thời gian 1 năm.

Bà Phạm Thị Bình, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, trong thời gian thi công, việc bố trí phòng học cho học sinh gặp nhiều khó khăn.

Ban đầu, trường tính đến phương án mượn cơ sở của các trường trên địa bàn quận 12 cũ, song không khả thi do hạn chế về số lượng phòng và bất cập trong tổ chức dạy học.

Khi có chủ trương sắp xếp lại các trụ sở hành chính, trường đã làm văn bản xin trưng dụng tạm thời trụ sở Phòng GD&ĐT quận 12 cũ để phục vụ công tác giảng dạy cho học sinh trong thời gian 12 tháng. UBND TP.HCM đã chấp thuận đề xuất trên và giao UBND phường Tân Thới Hiệp bàn giao trụ sở.

Phòng GD&ĐT quận 12 cũ được trường tận dụng tổ chức 5 lớp học cùng 2 phòng vi tính. Ảnh: NQ

Hiện nay, trường bố trí 5 lớp học cố định, gồm 2 lớp 10 và 3 lớp 11, cùng 2 phòng máy vi tính tại trụ sở trưng dụng.

Bà Bình nói: “Do đây là trụ sở làm việc, cơ sở vật chất có phần xuống cấp nên không phù hợp tổ chức dạy học. Vì thế, trường đã cải tạo, sơn sửa, thiết kế lại toàn bộ các phòng làm việc thành phòng học. Đồng thời, trường bố trí thêm bảo vệ và nhân viên phục vụ để đảm bảo an toàn cho học sinh”.

Cũng theo lãnh đạo nhà trường, việc trưng dụng trụ sở hành chính giúp học sinh thuận tiện đi lại do vị trí đối diện trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc học.

“Hiện đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, làm việc liên tục để sớm hoàn thành công trình, đảm bảo đủ phòng học đạt chuẩn diện tích và nhu cầu học tập của học sinh”, bà Bình chia sẻ thêm.

Tham gia học tập tại trụ sở Phòng GD&ĐT cũ, em Thùy Dương bộc bạch: “Ở đây có nhiều cây xanh, sân chơi khá rộng nên em thấy thoải mái. Hơn nữa, phòng học được sửa chữa và đầu tư đúng chuẩn nên việc học của tụi em được đảm bảo”.

Học sinh Trường THCS Chánh Hưng học tại trụ sở UBND quận 8 cũ trong thời gian trường sửa chữa, cải tạo, xây mới. Ảnh: NTCC

Từ đầu năm học này, học sinh Trường THCS Chánh Hưng, phường Chánh Hưng đã chuyển sang học tại trụ sở UBND quận 8 cũ do trường đang trong quá trình sửa chữa, cải tạo, xây mới.

Trường có 33 lớp học tại UBND quận 8 cũ, còn 19 lớp vẫn học tại cơ sở chính theo phương thức cuốn chiếu.

Ông Dương Cao Đức, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Nhờ có trụ sở UBND Quận 8, học sinh vẫn có nơi học tập ổn định, không làm gián đoạn chương trình. Chúng tôi đã khảo sát, bố trí lại phòng học, trang bị thêm cơ sở vật chất, đảm bảo các tiêu chuẩn trước khi tổ chức dạy học".

Hiệu trưởng Trường THCS Chánh Hưng cho biết, việc tận dụng trụ sở cơ quan hành chính không chỉ tránh lãng phí cơ sở vật chất mà còn tạo điều kiện thuận lợi để trường tiếp tục giảng dạy, đảm bảo quyền lợi học tập cho các em học sinh.

Về vấn đề trên, ông Dương Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, cho hay địa phương đang thực hiện chủ trương tận dụng các trụ sở đơn vị hành chính để làm phòng học, nhằm giảm áp lực về chỗ học.

Trường THCS Chánh Hưng đang được sửa chữa, nên một phần học sinh đã tạm chuyển sang học tại trụ sở UBND quận cũ. Việc di chuyển của các em thuận tiện do trụ sở gần trường, đảm bảo việc học không bị gián đoạn.

Các phòng tại trụ sở UBND quận 8 cũ được tận dụng phù hợp. Phòng lớn dành cho lớp có học sinh đông, phòng nhỏ dành cho lớp có sĩ số ít. Việc này phần nào giúp giảm áp lực về tỷ lệ 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học. Hiện phường Chánh Hưng mới đạt 297 phòng, nên giải pháp tận dụng các trụ sở hành chính giúp đáp ứng các nghị quyết của Đảng bộ thành phố và địa phương.

Ưu tiên dùng trụ sở dôi dư mở thêm trường mầm non

Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất sử dụng trụ sở UBND quận 12 để làm trường liên cấp phục vụ nhu cầu của người dân địa phương. Ảnh: NQ

Tại phiên họp kinh tế - xã hội tháng 10, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết sau khi các cơ quan hành chính chuyển về trung tâm hành chính mới, trụ sở UBND quận 12 cũ hiện bỏ trống.

Theo ông Hiếu, khu đất này rộng, sẵn hạ tầng, nằm ở vị trí trung tâm thuận tiện đi lại. Vì vậy, ông đề nghị sớm bàn giao trụ sở để ngành giáo dục TP sử dụng làm trường liên cấp phục vụ nhu cầu người dân địa phương.

Trụ sở UBND quận 12 cũ, số 1 Lê Thị Riêng, được xây dựng năm 2006, là một trong những trụ sở cấp quận hiện đại ở TP.HCM trước sáp nhập. Công trình có khuôn viên xanh, tòa nhà tiếp dân 300m2, mái lắp 188 tấm pin năng lượng mặt trời, cung cấp hơn 9.300 kWh mỗi tháng, giúp tiết kiệm đáng kể điện năng tiêu thụ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đề nghị Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tài chính rà soát, lập danh sách các trụ sở dôi dư để đề xuất phương án sử dụng hiệu quả.

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình "Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045". Chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và số lượng lớn công nhân, người lao động sinh sống tại các khu công nghiệp.

Theo đó, TP ưu tiên bố trí quỹ đất xây dựng cơ sở giáo dục mầm non theo quy hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt là tại các dự án khu đô thị mới.

Văn bản cũng nêu rõ, TP ưu tiên việc sử dụng các trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính tại địa phương cho giáo dục mầm non. TP tiếp tục đầu tư xây dựng mạng lưới trường lớp mầm non, đẩy mạnh phát triển cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.