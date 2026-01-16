Học giả Mỹ đối thoại với sinh viên Việt về tiềm năng phát triển của Đông Nam Á 16/01/2026 14:19

(PLO)- Từ chủ đề "Những điều kiện để Đông Nam Á trỗi dậy", học giả Đại học Stanford (Hoa Kỳ) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp giữa chuyên môn sâu và tư duy tổng hợp, giúp giới trẻ thích ứng với thế giới đầy biến động.

Sáng 16-1, hơn 700 giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên của ĐH Quốc gia TP.HCM đã có buổi giao lưu học thuật với ông Gita Wirjawan – Học giả thỉnh giảng Đại học Stanford (Hoa Kỳ), Chủ tịch Tập đoàn Ancora, Nguyên Bộ trưởng Thương mại Indonesia.

Buổi giao lưu xoay quanh chủ đề "Những điều kiện để Đông Nam Á trỗi dậy". Theo GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, đây là chủ đề gợi mở về các bài toán lớn cần thế hệ tương lai đóng góp xây dựng trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức mang tính toàn cầu. Việc tăng cường kết nối học thuật với các học giả, chuyên gia quốc tế uy tín không chỉ mở rộng không gian trao đổi tri thức, mà còn giúp người học tiếp cận các góc nhìn liên ngành, đa chiều về phát triển bền vững và vai trò của Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hiện nay.

GS.TS Mai cho rằng những giao lưu học thuật này là dịp giúp sinh viên lắng nghe với sự chủ động và qua những lăng kính đa chiều để hiểu rộng hơn về thế giới, được học hỏi những kiến thức mới và dám suy nghĩ vượt qua mọi ranh giới.

Ông Gita Wirjawan chia sẻ với giảng viên, sinh viên về vấn đề Đông Nam Á

Chia sẻ với giảng viên, sinh viên, ông Gita Wirjawan trình bày các góc nhìn liên ngành về động lực và thách thức phát triển bền vững của Đông Nam Á.

Theo diễn giả, dù sở hữu quy mô dân số lớn, vị trí địa – chính trị quan trọng và tiềm năng tăng trưởng đáng kể, khu vực vẫn chưa phát huy tương xứng vai trò đóng góp tri thức và ảnh hưởng học thuật trên trường quốc tế. Từ đó, ông chỉ ra các rào cản liên quan đến thể chế, huy động nguồn lực tài chính, giáo dục STEM và năng lực đổi mới sáng tạo; đồng thời nhấn mạnh vai trò then chốt của nền tảng tri thức vững chắc, khung pháp lý minh bạch và quản trị rủi ro hiệu quả trong thu hút đầu tư dài hạn, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng sạch.

Diễn giả cũng đề cập sâu đến các thách thức mới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và chuyển dịch năng lượng. Theo ông, AI mang lại cơ hội lớn cho tăng trưởng, song đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao về năng lượng, hạ tầng và thể chế giám sát nhằm bảo đảm lợi ích phát triển được phân bổ công bằng. Đầu tư cho năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là những điều kiện then chốt để các quốc gia Đông Nam Á tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Sinh viên đặt câu hỏi cho diễn giả Gita Wirjawan. Ảnh: VNUHCM

Buổi giao lưu diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi từ giảng viên và sinh viên xoay quanh chiến lược giáo dục, định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh liên ngành, cũng như vai trò của tư duy phản biện và nền tảng khoa học trong kỷ nguyên AI. Từ các trao đổi này, ông Gita Wirjawan nhấn mạnh sự cần thiết của việc kết hợp giữa chuyên môn sâu và tư duy tổng hợp, coi đây là yếu tố quan trọng giúp thế hệ trẻ thích ứng với môi trường toàn cầu đầy biến động.