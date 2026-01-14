Trải nghiệm đầy cảm xúc của thí sinh thi 'Văn hay Chữ tốt' 14/01/2026 16:51

(PLO)- Trên hành trình tham gia hội thi “Văn hay Chữ tốt – Giải Sao Khuê" học sinh đã có những trải nghiệm ấn tượng để khám phá bản thân.

Ngày 14-1, Sở GD&ĐT TP.HCM phối hợp với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây (Bitex) tổ chức hội thi “Văn hay chữ tốt - Giải Sao khuê” năm học 2025-2026.

Học sinh di chuyển từ sáng sớm để tham dự vòng chung kết hội thi Văn hay Chữ tốt. Ảnh: BTC

Hội thi được tổ chức tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Phước Thắng, TP.HCM.

Vượt qua hơn 4.800 thí sinh tham gia vòng sơ khảo, 217 em học sinh xuất sắc đã chính thức bước vào vòng chung kết của hội thi.

Hành trình tham dự hội thi đã đưa các em di chuyển qua những cung đường khác nhau để lắng nghe những thanh âm của cuộc sống. Ảnh: BTC

Trước khi bước vào phần viết văn, học sinh đã trải nghiệm 4 trạm cảm xúc.

Tại Trạm 1 – Trên hành trình cuộc sống, thí sinh đến với điểm thi từ những khu vực khác nhau, những cung đường khác nhau, những cách thức khác nhau. Trên cung đường ấy, các bạn được cảm nhận cái mằn mặn của gió biển, được lắng nghe những âm vang xôn xao của cuộc sống, được ngắm nhìn những tia nắng đầu ngày và những đổi thay mạnh mẽ đang diễn ra trên thành phố mình.

Học sinh tham quan khu vực đồi có tượng thờ nhà bác học Lê Quý Đôn tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Phước Thắng. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đến Trạm 2 – Trước lịch sử dân tộc, các bạn thí sinh tham quan khu vực đồi có tượng thờ nhà bác học Lê Quý Đôn và cùng dâng hương bậc tiền nhân. Các bạn được nghe kể về nhà bác học Lê Quý Đôn; được nhìn ra bốn phía xung quanh, nơi kia là những công trình hiện đại đang vươn mình, nơi xa xa là biển trời quê hương đất nước…

Thí sinh tặng quà cho nhau khi trải nghiệm ở trạm 3 của hội thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ở Trạm 3 – Trong vòng tay bạn bè, các bạn trao gửi lời chúc, quà tặng và ghi lại những khoảnh khắc đẹp của tình bạn – nơi cảm xúc sẻ chia được nuôi dưỡng một cách tự nhiên.

Khép lại hành trình, Trạm 4 – Giữa thiên nhiên bao la đã đưa thí sinh hòa mình vào không gian xanh của khuôn viên trường, lắng nghe “tiếng nói của thiên nhiên” qua thơ ca và những thông điệp tinh tế, từ đó hình thành ý thức trân trọng môi trường và cuộc sống quanh mình.

Chính những trải nghiệm trực tiếp này đã trở thành chất liệu quý giá, giúp các em chắt lọc cảm xúc để viết nên những bài luận sắc sảo, mang đậm dấu ấn cá nhân qua từng nét chữ uyển chuyển.

Thí sinh tham dự phần thi viết văn sau khi đã trải qua hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Vũ Quỳnh Anh, học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo, cho biết khởi hành tham dự hội thi từ 5 giờ 30 sáng và có mặt tại Vũng Tàu khoảng 7 giờ, quãng đường di chuyển dài là một phần của hành trình trải nghiệm. “Ngồi trên xe, em có thời gian quan sát thành phố, cảm nhận sự rộng lớn và những đổi thay của không gian đô thị, từ đó mở mang tầm nhìn và cảm xúc”, Quỳnh Anh chia sẻ.

Theo Quỳnh Anh mỗi trạm trải nghiệm đều mang lại những kiến thức mới, chạm đến cảm xúc và gợi mở nhiều suy nghĩ sâu sắc.

Tương tự, Ngô Quốc Minh, học sinh Trường THCS Hồ Văn Long, phường Bình Tân, khởi hành từ 6 giờ sáng, hành trình từ TP.HCM đến Vũng Tàu để lại trong em nhiều ấn tượng. “Buổi sáng trên đường đi, con nhìn thấy hai hàng cây, những dãy núi dần hiện ra khi sương tan, rồi đến tiếng sóng biển rất êm và biển xanh trước mắt”, Minh hồi tưởng.

Việc tổ chức hội thi tại Vũng Tàu, theo Minh đã tạo nên một hành trình giàu cảm xúc, giúp thí sinh có thêm trải nghiệm thực tế và nguồn cảm hứng cho bài viết.

Đề Văn hay Chữ tốt của học sinh khối 6, 7

Đề Văn hay Chữ tốt của học sinh khối 8-9

Đề Văn hay Chữ tốt của học sinh khối 10, 11.

Sau khi tham gia hoạt động trải nghiệm, các thí sinh bước vào phần thi viết với nội dung khác nhau nhưng đều là những cảm xúc về hành trình trải nghiệm đã qua.