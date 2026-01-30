Trường ĐH Luật TP.HCM tăng thưởng tết cho gần 500 giảng viên, người lao động 30/01/2026 12:43

(PLO)- Ngoài tăng 10% thưởng Tết chung và 5% thưởng danh hiệu thi đua, Trường ĐH Luật TP.HCM còn chi bổ sung một tháng thu nhập tăng thêm đối với tất cả viên chức, người lao động.

Sáng 30-1, Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức chương trình Gặp mặt cuối năm Ất Tỵ - Mừng xuân Bính Ngọ năm 2026. Tham dự có đại diện Bộ GD&ĐT, nguyên lãnh đạo trường và gần 400 viên chức, người lao động.

Phát biểu khai mạc, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM gửi lời chúc mừng năm mới và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể nhân sự. Ông nhấn mạnh, buổi tất niên không chỉ để tổng kết năm 2025 mà còn là không gian kết nối các thế hệ, đồng thời tri ân các thành viên Hội đồng Trường đã hoàn thành sứ mệnh từ ngày 1-1-2026.

TS Lê Trường Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo báo cáo, dù đối mặt nhiều thách thức, năm 2025 trường đã đạt thành tựu toàn diện về quản trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đội ngũ giảng viên được tăng cường với 49 nhân sự mới là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ. Hiện tổng số viên chức, người lao động của trường là gần 500 người, trong đó có hơn 353 giảng viên.

Quy mô đào tạo của trường đạt hơn 14.340 người học. Trường mở thêm các ngành Kinh doanh quốc tế, Tài chính – Ngân hàng, triển khai đào tạo từ xa ngành Luật và ban hành chương trình thạc sĩ mới.

Bước sang năm 2026, TS Lê Trường Sơn kỳ vọng trường sẽ bứt phá, phát triển bền vững trong giai đoạn 2025–2030.

Các giảng viên, cán bộ, nhân viên trường tham gia các hoạt động ý nghĩa của trường dịp năm mới. Ảnh: ULAW

Về kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2026, nhà trường thông tin chính sách được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ. So với năm 2025, năm nay trường tăng 10% tiền thưởng chung, tăng 5% tiền thưởng danh hiệu thi đua. Đặc biệt, trường chi bổ sung một tháng thu nhập tăng thêm năm 2025 cho tất cả viên chức, người lao động.

Dịp này, trường cũng tổ chức hội thi gói bánh chưng, bánh tét chủ đề “Xuân ULAW – 50 năm chung một mái nhà” với 14 đội thi từ các tổ công đoàn.

Trao quà cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến.

Để hỗ trợ sinh viên khó khăn, trường đã trao 82 suất quà với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Hoạt động này giúp các em an tâm về quê đón Tết hoặc hỗ trợ những sinh viên ở lại TP.HCM.