Học phí Trường ĐH Tài chính – Marketing năm 2026 thấp nhất từ 30 triệu đồng/năm 28/01/2026 10:24

(PLO)- Năm 2026, Trường ĐH Tài chính – Marketing dự kiến tuyển tổng chỉ tiêu 6.940 sinh viên được phân bổ cho nhiều chương trình đào tạo và xét tuyển theo 5 phương thức.

Trường ĐH Tài chính – Marketing vừa công bố dự kiến thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Theo đó, trường dự kiến tuyển tổng chỉ tiêu 6.940 sinh viên, được phân bổ cho nhiều chương trình đào tạo. Trong đó, chương trình chuẩn tuyển 1.220 chỉ tiêu, chương trình định hướng đặc thù có 285 chỉ tiêu, chương trình tích hợp là nhóm có chỉ tiêu lớn nhất với 4.835 sinh viên.

Ngoài ra, Trường tuyển 600 chỉ tiêu cho chương trình tiếng Anh toàn phần; đồng thời triển khai chương trình tài năng ngành Tài chính – Ngân hàng với 50 chỉ tiêu, tuyển chọn trong số thí sinh đã trúng tuyển và hoàn tất thủ tục nhập học.

Về học phí, Trường ĐH Tài chính – Marketing cho biết học phí được cố định trong toàn khóa học, dao động từ 30 đến 65 triệu đồng mỗi năm (bao gồm học phí các học phần giáo dục quốc phòng – an ninh và giáo dục thể chất).

Mức học phí dự kiến cho từng chương trình đào tạo.

Trường tổ chức xét tuyển đại học chính quy theo 5 phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ); xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM; xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT; xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được áp dụng chung cho các phương thức là 18 điểm theo thang điểm 30.

Trường sử dụng các tổ hợp môn A01, C01, C02 và D01 để xét tuyển, trong đó điểm môn toán được nhân hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển. Một số ngành có yêu cầu riêng, như ngành Luật kinh tế yêu cầu điểm môn toán (chưa nhân hệ số) từ 6 điểm trở lên. Đối với các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh toàn phần, thí sinh phải đạt tối thiểu 7,0 điểm môn tiếng Anh theo thang điểm 10, căn cứ vào học bạ, kết quả thi V-SAT, kỳ thi đánh giá năng lực hoặc kỳ thi tốt nghiệp THPT, tùy phương thức xét tuyển.

Ngoài các tiêu chí xét tuyển chính, Trường ĐH Tài chính – Marketing còn áp dụng chính sách điểm cộng nhằm ghi nhận thành tích và năng lực của thí sinh. Theo đó, thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh; thí sinh học trường chuyên, năng khiếu; thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc đạt danh hiệu học sinh giỏi liên tục trong ba năm THPT đều được xem xét cộng điểm theo mức quy định. Trường cho phép cộng gộp các nhóm điểm cộng nhưng tổng điểm cộng không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét tuyển.