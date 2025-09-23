Tiếp tục có phương án ứng phó cụ thể với siêu bão Ragasa 23/09/2025 17:50

(PLO)- Chỉ còn hơn một ngày trước khi siêu bão Ragasa (bão số 9) ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị tiếp tục xây dựng phương án ứng phó cụ thể.

Chiều 23-9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tiếp, kết hợp trực tuyến với các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia, lãnh đạo UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh về phương án triển khai ứng phó với siêu bão Ragasa (bão số 9).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bão số 9 đã đi vào khu vực Bắc Biển Đông, dự báo trong khoảng các ngày 24 và 25-9 sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, chỉ còn hơn một ngày trước khi bão số 9 ảnh hưởng trực tiếp, các địa phương cần khẩn trương rà soát, thu hoạch, tận dụng sản phẩm thủy sản đã đến kỳ khai thác để giảm thiệt hại, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngư dân.

Theo dự báo, khoảng 36 tiếng nữa, siêu bão Ragasa sẽ vào đến Lôi Châu (Trung Quốc), bắt đầu ảnh hưởng đến Vịnh Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng thủy văn cần đưa ra cảnh báo sớm về nguy cơ dông lốc, ngay cả khi chưa có dấu hiệu rõ ràng, để người dân chủ động phòng tránh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng lưu ý vấn đề bảo đảm an toàn hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy điện, phải đặt lên hàng đầu. Ông yêu cầu Bộ NN&MT phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, cùng các đơn vị dự báo khí tượng để vận hành, kiểm soát mực nước, dự báo chính xác và có giải pháp kịp thời.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, nguyên tắc ứng phó với bão là "không có cơn bão nào là nhẹ", bởi mỗi cơn bão đều kèm theo nhiều yếu tố dị thường, tác động cả trước, trong và sau khi đổ bộ.

Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn (Bộ NN&MT) đã phối hợp tốt với các đài quốc tế trong theo dõi, đánh giá, dự báo. Do đó, việc phát bản tin cảnh báo, ban hành công điện kịp thời của các cơ quan chức năng là cần thiết.

Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt phương châm: lấy phòng là chính, chủ động là chính, kỷ luật và kỷ cương là hàng đầu. Từ Trung ương đến địa phương phải giữ thông tin thông suốt, cập nhật tình hình liên tục, có phương án xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cùng các tỉnh, thành phố tiếp tục xây dựng kịch bản, phương án ứng phó cụ thể, có thể huy động lực lượng và phương tiện tại chỗ.

Trên biển, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Bộ NN&MT, Bộ Quốc phòng và các lực lượng phải phát bản tin, kiểm soát tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân thoát khỏi vùng nguy hiểm và di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Các địa phương cần khẩn trương hỗ trợ người dân gia cố, bảo vệ khu vực nuôi trồng thủy sản, không để thiệt hại lớn; đồng thời, phải tính toán phương án bảo vệ tài sản.

Trên đất liền, các địa phương siết chặt cơ chế "4 tại chỗ", bảo đảm điện, xăng dầu, thông tin liên lạc, thậm chí phải chuẩn bị máy phát điện, phương tiện dự phòng để duy trì hoạt động khi xảy ra sự cố.

Dù giảm cấp nhưng bão số 9 vẫn tiềm ẩn lốc xoáy, mưa lớn, nguy cơ mất an toàn, do đó, các cơ quan khí tượng phải tăng cường dự báo kèm hình ảnh, thông tin cảnh báo dễ hiểu để người dân nắm rõ và chủ động phòng tránh.

Lưu ý sau bão số 9 có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão mới, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần chuẩn bị ngay các phương án ứng phó tiếp theo.