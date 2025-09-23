Quảng Ninh yêu cầu xong công tác phòng, chống siêu bão Ragasa trong ngày 24-9 23/09/2025 17:24

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng yêu cầu phân công rõ trách nhiệm và phải hoàn thành công tác phòng, chống siêu bão Ragasa trong ngày 24-9.

Chiều 23-9, tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp trực tuyến với 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo về công tác phòng, chống siêu bão Ragasa.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống bão là thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo "5 rõ" là rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả.

Ông Khắng lưu ý các ngành, địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão để có biện pháp phòng, chống phù hợp, nhất là các biện pháp phòng chống gió giật và mưa sau bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì hội nghị họp trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh về phòng chống siêu bão Ragasa

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương cần phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, sẵn sàng về phương tiện, vật tư, kinh phí. Cùng với đó, phải đảm bảo phân công rõ trách nhiệm trong công tác chỉ huy phòng, chống bão tại các địa phương và phải hoàn thành công tác phòng, chống bão xong trong ngày 24/9.

Riêng đối với tình huống nếu phải di dân thì phải có sự vào cuộc tổ chức của chính quyền địa phương và có phương án đảm bảo an ninh tài sản cho nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh yêu cầu các ngành, lực lượng, địa phương phải đảm bảo không để xảy ra thiệt hại về người và hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản do siêu bão Ragasa gây ra.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai các giải pháp ứng phó với bão Ragasa với tinh thần quyết liệt, từ sớm, từ xa, đặt mục tiêu tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người.

Đến nay, toàn bộ hơn 4.100 tàu cá, gần 500 tàu du lịch đã được thông tin, di chuyển về nơi neo đậu an toàn; 7.900 cơ sở nuôi trồng thủy sản, trong đó có 800 cơ sở trên biển, đã được gia cố và di dời lao động lên bờ.

Các hồ chứa lớn trên địa bàn được chủ động hạ mực nước chống lũ; công tác đê điều, phòng chống sạt lở, ngập úng, cắt tỉa cây xanh, gia cố công trình cao tầng, cột viễn thông… được triển khai quyết liệt.

Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của siêu bão Ragasa

Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện đã được huy động, sẵn sàng cho nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh thông tin, kiên quyết di dời người dân tại các khu vực nguy hiểm, tăng cường tuần tra hồ chứa và chủ động mọi phương án nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản nhân dân trước ảnh hưởng của bão.