Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng làm Phó Bí thư tỉnh Quảng Ninh 22/09/2025 12:07

(PLO)- Ông Bùi Văn Khắng, Thứ trưởng Bộ Tài chính được Ban Bí thư chỉ định, điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Sáng 22-9, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã trao Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Bùi Văn Khắng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương (phải) trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Bùi Văn Khắng. Ảnh: QMG

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương chúc mừng ông Bùi Văn Khắng được Ban Bí thư tin tưởng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Với kinh nghiệm từng công tác tại Quảng Ninh và năng lực cùng bản lĩnh chính trị vững vàng, sự giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng ông Bùi Văn Khắng sớm nắm bắt nhiệm vụ, công tác mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm để cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ninh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; đưa tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển mạnh mẽ, đúng với kỳ vọng của Trung ương, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng cũng cho biết rất tin tưởng trên cương vị công tác mới, ông Bùi Văn Khắng sẽ cùng tập thể phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2025; thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh...

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng ông Bùi Văn Khắng. Ảnh: QMG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Văn Khắng, nhấn mạnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, cần phải có tư duy mới, cách làm mới để bứt phá trong điều hành chính quyền địa phương 2 cấp và phát triển kinh tế - xã hội. Ông hứa sẽ nỗ lực hết sức để cùng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công và triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Trên cương vị công tác mới, ông Khắng quyết tâm nêu cao tinh thần tận tâm cống hiến, phục vụ nhân dân, đem hết khả năng, kiến thức, tâm huyết để chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt mọi khó khăn, thách thức đưa tỉnh Quảng Ninh phát triển.

Cùng với đó, cam kết lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động minh bạch, kỷ cương, liêm chính, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, với phương châm "rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả".

Ông Bùi Văn Khắng, Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: QMG

Ông Bùi Văn Khắng, 54 tuổi, quê quán xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nay là xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên.

Trước khi làm Thứ trưởng Bộ Tài Chính, ông Khắng đã có nhiều năm công tác tại tỉnh Quảng Ninh, trải qua các chức vụ như Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh rồi đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.