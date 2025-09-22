Núi đá sạt lở xuống đường bao biển đẹp nhất Quảng Ninh 22/09/2025 18:05

Ngày 22-9, đại diện lãnh đạo UBND phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ sạt lở, nhiều khối đá lớn lăn từ trên núi xuống khu vực đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, may mắn thời điểm xảy ra sạt lở không có ai đi ngang qua.

Nhiều khối đá bị sạt lở, lăn xuống khu vực đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả

Tại hiện trường, các khối đá lăn xuống làm gãy một số cây cảnh và biển báo giao thông, chắn ngang 1 làn đường bao biển.

Lãnh đạo phường Quang Hanh cho biết, hiện, lực lượng chức năng đã tới hiện trường để phân luồng giao thông, dọn dẹp và di dời tảng đá tới nơi an toàn, dự kiến trong hôm nay sẽ hoàn thành.

Về nguyên nhân ban đầu, lãnh đạo phường cho biết có thể do khả năng bị sét đánh. Trong 2 ngày qua, trên địa bàn phường này thường xuyên có mưa lớn và sấm chớp.