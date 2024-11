Sạt lở núi Mang Kà Muồng, Quảng Ngãi công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai 16/11/2024 16:17

Ngày 16-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa lớn gây ra đối với điểm có nguy cơ sạt lở núi Mang Kà Muồng, ở thôn Nước Tang, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, do các đợt mưa lớn diễn ra vào các tháng 9, 10, 11 năm 2024 vừa qua, tại núi Mang Kà Muồng (vị trí đối diện Nhà văn hóa thôn Nước Tang), sườn núi đã bị nứt với chiều dài khoảng 60m, dọc theo hướng đường giao thông, chiều sâu từ 0,5 - 2m, chiều rộng khoảng 50 cm.

Đường nứt ngày càng mở rộng, nhiều đoạn đã sụt, trượt, sâu nhất khoảng hơn 2m; dưới chân núi gần mặt đường có hiện tượng đùn đất, đá tạo nên các vết rạn nứt. Qua kiểm tra hiện trường sau các đợt mưa, lũ từ ngày 4-11 đến 6-11 vừa qua, điểm nứt núi, sạt lở này đã tiếp tục phát triển, nguy cơ tiếp tục sụt, trượt.

Điểm sạt lở núi Mang Kà Muồng. Ảnh: ĐC

Điểm nứt núi, sạt lở trên ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đường ĐX47 đi hồ chứa nước Nước Trong (tuyến đường độc đạo phục vụ công tác quản lý vận hành và phòng, chống thiên tai hồ chứa nước Nước Trong và vùng hạ du); 4 hộ dân/21 nhân khẩu dưới chân núi; điểm trường mầm non Hướng Dương (có 27 trẻ, 01 cô giáo); nhà văn hóa thôn Nước Tang; trạm BTS hồ Nước Trong; trại thực nghiệm tạm giao cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; ảnh hưởng gián tiếp đến 5 hộ dân sống lân cận.

Theo nhận định, trong thời gian đến trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục có diễn biến mưa lớn dẫn đến khu vực này có nguy cơ rất cao tiếp tục bị sạt lở sẽ gây tắc nghẽn đường lên hồ chứa nước Nước Trong, ảnh hưởng đến công tác ứng phó thiên tai đối với công trình hồ chứa nước Nước Trong và đe doạ đến tính mạng, tài sản của nhiều người dân.

Trước tình huống thiên tai xảy ra tại khu vực nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống.

Đề nghị thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn và diễn biến khu vực sạt lở, kịp thời thông báo, di dời 4 hộ dân/21 nhân khẩu vùng sạt lở đến nơi an toàn; tổ chức di chuyển các cháu tại điểm trường mầm non Hướng Dương tới điểm trường tiểu học Sơn Bao để đảm bảo an toàn cho các cháu.

Điểm sạt lở núi Mang Kà Muồng có thể diễn ra sau khi có mưa lớn, do đó cần quán triệt và nhất quán thực hiện việc sơ tán các hộ dân theo nguyên tắc "đi sớm, về muộn", chỉ đến khi nào xác định đã an toàn mới để người dân quay lại nhà. Bố trí đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân tại nơi sơ tán theo phương châm "4 tại chỗ"; tăng cường thông tin, truyền thông để người dân biết về nguy cơ diễn biến mưa lớn, sạt lở đất chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người và phương tiện qua lại khu vực bị sạt lở khi có mưa lớn để đảm bảo an toàn.

Huy động lực lượng, phương tiện và bố trí kinh phí tổ chức xử lý điểm sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước. Thường xuyên cập nhật tình hình sạt lở và mức độ ảnh hưởng, báo cáo về UBND tỉnh để theo dõi, kịp thời chỉ đạo.

Khi địa phương thực hiện hoàn thành các biện pháp xử lý điểm sạt lở đảm bảo an toàn, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà chịu trách nhiệm báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp nêu trên.