Hải Phòng: Sạt lở núi trên đảo Cát Bà, đường xuyên đảo bị chia cắt 29/08/2025 15:04

(PLO)- Đất, đá sạt từ trên núi xuống khiến đường xuyên đảo Cát Bà bị chia cắt. May mắn trong thời điểm đất, đá sạt, không có người qua lại trên tuyến đường này.

Đất, đá sạt từ trên núi xuống, khiến đường xuyên đảo Cát Bà bị chia cắt

Khoảng 9 giờ 30 sáng 29-8, tại khu vực Khe Sâu (đảo Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), hàng chục khối đất đá từ trên núi bất ngờ sạt xuống, chắn ngang đường xuyên đảo Cát Bà.

Rất may, thời điểm xảy ra sự cố không có người qua lại nên không gây thiệt hại về người.

Đất, đá sạt từ trên núi xuống, khiến đường xuyên đảo Cát Bà bị chia cắt. Ảnh: PH

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền đặc khu Cát Hải đã huy động lực lượng phong tỏa khu vực, đồng thời đưa máy xúc đến hiện trường để dọn dẹp, bảo đảm an toàn giao thông.

Đại diện lãnh đạo đặc khu cho biết nguyên nhân ban đầu có thể do mưa nhiều ngày khiến đất đá ngấm nước, mất liên kết và trượt xuống. Hiện, chính quyền đang cử chuyên gia khảo sát hiện trường để xác định cụ thể nguyên nhân, đồng thời đánh giá nguy cơ sạt lở tiếp theo.

Chính quyền đặc khu Cát Hải đã cử lực lượng để phong tỏa tuyến đường và dùng máy xúc để dọn dẹp. Ảnh: PH

“Đất đá khu vực này vẫn còn khả năng tiếp tục sạt lở, vì vậy chúng tôi tạm thời phong tỏa tuyến đường cho đến khi bảo đảm an toàn tuyệt đối” – đại diện lãnh đạo đặc khu nhấn mạnh.

Đường xuyên đảo Cát Bà là tuyến đường cũ kết nối bến phà với trung tâm khu du lịch Cát Bà.

Tuy nhiên, kể từ khi có tuyến đường ven biển, người dân, du khách thường lựa chọn tuyến đường ven biển để di chuyển. Tuyến đường xuyên đảo Cát Bà chỉ còn là tuyến đường phụ, để số ít du khách lựa chọn để từ trung tâm khu du lịch Cát Bà đến tham quan Vườn quốc gia Cát Bà.

Việc tạm phong tỏa bước đầu không ảnh hưởng lớn đến di chuyển của người dân, du khách.