Hải Phòng, Quảng Ninh ra công văn khẩn ứng phó với siêu bão Ragasa 22/09/2025 21:20

(PLO)- Hải Phòng, Quảng Ninh đã có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương ứng phó với siêu bão Ragasa.

Ngày 22-9, Hải Phòng và Quảng Ninh đã ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương ứng phó với siêu bão Ragasa (bão số 9).

Không được lơ là, chủ quan

Tại Hải Phòng, công văn của Chủ tịch UBND TP Lê Ngọc Châu yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân cấp xã tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất các điều kiện để chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão, lũ, mưa lớn gây ra; đặc biệt đề phòng xảy ra giông lốc, sét có thể gây thiệt hại trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; chủ động rà soát, xây dựng và thực hiện phương án phòng chống bão theo phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn thành phố.

Dự báo đường đi của siêu bão Ragasa (bão số 9). Ảnh: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam.

UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão phù hợp với diễn biến của siêu bão Ragasa và đặc điểm của địa phương. Trong đó lưu ý hoàn lưu bão có thể gây mưa rất lớn làm ngập lụt khu vực trũng, thấp, ven sông và có thể xảy ra sạt lở đất, đá khu vực núi. Rà soát, thực hiện các biện pháp tiêu thoát nước, chống ngập úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp khi có mưa lớn do hoàn lưu bão gây ra.

Rà soát kỹ các hộ dân, người neo đơn, yếu thế, các khu vực nguy hiểm cần phải di dời khi bão đổ bộ để có kịch bản, phương án cụ thể, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của người dân. Kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình công cộng trên địa bàn quản lý; các công trình đang xây dựng; công trình đê điều, thủy lợi, hồ đập chứa nước trên địa bàn quản lý.

Các địa phương ven biển cần tập trung chủ động phối hợp với lực lượng Biên phòng tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản trên biển và các phương tiện đã về nơi neo đậu. Thông tin để người dân, du khách tại các khu du lịch ven biển biết, chủ động phương án phòng tránh…

Bố trí lãnh đạo ứng trực, xử lý tình huống

Tại Quảng Ninh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhanh chóng triển khai ngay các phương án phòng chống siêu bão Ragasa từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Các sở ngành, địa phương, đơn vị phân công, bố trí lãnh đạo ứng trực, xử lý tình huống tại địa bàn, tại các khu vực có nguy cơ cao (do thời gian bão có khả năng ảnh hưởng trùng với thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiều cán bộ chủ chốt của các sở, ngành, địa phương là đại biểu dự Đại hội.

Các xã, phường, đặc khu (đặc biệt các địa phương ven biển) thông tin cho nhân dân biết về diễn biến bão và tuyên truyền tốt việc phòng, chống siêu bão Ragasa; khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển; kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, gia cố nhà cửa, đê điều, lồng bè nuôi trồng thủy sản, chặt tỉa cây xanh, kiểm soát phương tiện giao thông khi có mưa bão...

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp theo dõi bão, chỉ đạo hồ chứa nước, kêu gọi tàu cá về nơi an toàn. Sở Xây dựng kiểm tra công trình dân dụng, hạ tầng giao thông, sẵn sàng cấm biển khi cần thiết. Sở Công Thương đảm bảo an toàn sản xuất, cung ứng hàng hóa thiết yếu. Lực lượng vũ trang sẵn sàng phương tiện, lực lượng cứu hộ cứu nạn; Bộ đội Biên phòng tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền.

Các sở, ngành khác chủ động bảo đảm an toàn về người, tài sản, hạ tầng, đặc biệt là trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, mỏ than, hệ thống viễn thông.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban 24/24, báo cáo kịp thời về tỉnh để xử lý, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.