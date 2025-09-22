Công điện của Bộ Công an về chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa 22/09/2025 20:12

(PLO)- Bộ Công an yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt chỉ đạo, khẩn trương triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm ứng phó với siêu bão Ragasa.

Ngày 22-9, Bộ Công an có Công điện gửi Công an các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa.

Công điện nêu rõ, bão Ragasa là cơn bão có cường độ rất mạnh (hiện đã đạt cấp siêu bão và tiếp tục duy trì cấp siêu bão trong hai ngày tới khi hoạt động trên biển Đông). Phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng (từ bắc vĩ tuyến 18 trở ra đều có gió rất mạnh), đặc biệt cần đề phòng xảy ra dông lốc trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp (ngay cả khi tâm bão còn cách khoảng 300-400 km).

Khoảng tối nay 22-9, bão Ragasa sẽ di chuyển vào biển Đông (cơn bão số 9 trên biển Đông trong năm 2025). Diễn biến của bão Ragasa còn rất phức tạp, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm

Thực hiện Công điện 170 của Thủ tướng về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa; lãnh đạo Bộ yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt chỉ đạo, khẩn trương triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm tốt công tác an ninh, trật tự, phòng, chống bão, không để bị động, bất ngờ, không được lơ là, chủ quan, với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa. Chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản...

Cùng đó, thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 việc phải làm” trong phòng, chống thiên tai, phòng thủ dân sự là phòng ngừa phải từ sớm, từ xa, từ khi chưa xảy ra sự cố; ứng phó phải bình tĩnh, sáng suốt, kịp thời, phù hợp, an toàn, hiệu quả; khắc phục phải khẩn trương, huy động chung tay của toàn dân, toàn xã hội.

Công an các đơn vị, địa phương hướng dẫn, phân luồng, cắm biển cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Kiên quyết không để người và phương tiện tham gia giao thông lưu thông khi không bảo đảm an toàn; kiểm soát chặt chẽ việc đi lại, tham gia giao thông của người dân khi bão đổ bộ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản...

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, cơ số thuốc men

Bộ công an cũng yêu cầu các đơn vị chủ động tham mưu chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn, hướng dẫn các chủ phương tiện hoạt động trên biển, người dân biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tầu thuyền tại các khu neo đậu, tránh trú đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh trật tự, xã hội…

Khoảng tối 22-9, bão Ragasa sẽ di chuyển vào biển Đông.

Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo sát, hiệu quả cao nhất việc bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng, sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng phó thiên tai và an toàn trụ sở, cơ sở giam giữ, tài liệu, trang thiết bị làm việc của lực lượng Công an nhân dân.

Các đơn vị chức năng của Bộ sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, thuốc men, y tế, kinh phí để kịp thời chi viện cho các địa phương trong trường hợp cần thiết. Có phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ huy, điều hành trong ứng phó với thiên tai, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, triển khai các phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, dịch tễ, phòng, chống dịch bệnh, tai nạn thương tích trước, trong, sau bão…

Tổ chức nghiêm công tác thường trực, ứng trực, dự bị sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống thiên tai trong mọi tình huống; thực hiện nghiêm chế độ trực ban, kịp thời thông tin, báo cáo về Bộ theo quy định (qua Văn phòng Bộ, SĐT: 0692.299.150, 0931.706.789, 0979.087.633).