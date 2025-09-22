Video Tin Tức

1 năm sau bão Yagi, sức sống mới ở Làng Nủ

(PLO)- Một năm sau bão Yagi, ký ức tang thương vẫn còn ở Làng Nủ, nhưng từ đổ nát, một hành trình hồi sinh kiên cường đã bắt đầu, gieo mầm hy vọng nơi vùng cao.
Video: Hoa vàng sau bão Yagi – Kỳ 1: Sức sống mới ở Làng Nủ

Một năm sau bão Yagi, ba thôn Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng (Lào Cai) vẫn chưa nguôi ám ảnh tiếng nổ từ đỉnh Con Voi, dòng đất đá vùi chôn nhà cửa, những ngày dài tìm người trong bùn lũ, đau đớn và có lúc tưởng chừng bất lực. Nhưng từ đổ nát, sự sống đã và đang hồi sinh mạnh mẽ, diệu kỳ: khu tái định cư khang trang, đường mới mở lối, lớp học rộn tiếng trẻ với những ước mơ đang được viết tiếp. Đó là minh chứng cho tinh thần tương thân, tương ái, quyết tâm không ai bị bỏ lại phía sau, để hôm nay hoa vàng lại dần nở rộ trên vùng đất từng nhuốm tang thương. Cùng theo chân phóng viên Pháp Luật TP.HCM trở lại vùng đất hồi sinh này qua tuyến bài “Hoa vàng sau bão Yagi”

PHI HÙNG - MINH TRÚC - THANH TÚ
