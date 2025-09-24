Video Tin Tức

Bản tin trưa 24-9: Cập nhật tình hình siêu bão Ragasa; Tình tiết 'uẩn khúc' vụ nữ sinh mất tích ở Hà Nội

(PLO)- Cập nhật tình hình siêu bão Ragasa; Phát hiện đôi nam nữ tử vong dưới hồ; Người phụ nữ lái ô tô đi ngược chiều, không chịu nhường đường; Chưa tìm thấy nữ sinh ĐH mất tích ở Hà Nội và tình tiết 'uẩn khúc'…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
Bản tin trưa 24-9: Cập nhật tình hình siêu bão Ragasa; Tình tiết 'uẩn khúc' vụ nữ sinh mất tích ở Hà Nội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, từ trưa 24-9, vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần cấp 6-7, giật cấp 9. Đêm 24-9, toàn bộ Bắc vịnh Bắc Bộ (Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh cấp 8-11, giật cấp 13, sóng cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Từ đêm 24 đến hết đêm 26-9, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm. Nguy cơ cao ngập úng đô thị, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất vùng núi.

EKIP BẢN TIN TRƯA
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News

từ khóa

#siêu bão Ragasa #tình tiết 'uẩn khúc' vụ nữ sinh mất tích ở Hà Nội #đôi nam nữ tử vong dưới hồ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm