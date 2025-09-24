Bản tin trưa 24-9: Cập nhật tình hình siêu bão Ragasa; Tình tiết 'uẩn khúc' vụ nữ sinh mất tích ở Hà Nội 24/09/2025 12:00

(PLO)- Cập nhật tình hình siêu bão Ragasa; Phát hiện đôi nam nữ tử vong dưới hồ; Người phụ nữ lái ô tô đi ngược chiều, không chịu nhường đường; Chưa tìm thấy nữ sinh ĐH mất tích ở Hà Nội và tình tiết 'uẩn khúc'…

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, từ trưa 24-9, vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần cấp 6-7, giật cấp 9. Đêm 24-9, toàn bộ Bắc vịnh Bắc Bộ (Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh cấp 8-11, giật cấp 13, sóng cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Từ đêm 24 đến hết đêm 26-9, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm. Nguy cơ cao ngập úng đô thị, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất vùng núi.