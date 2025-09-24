Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo ứng phó với bão số 9 24/09/2025 16:10

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu 166 xã, phường và các đơn vị, sở ngành liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 9 (siêu bão Ragasa).

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh vừa có Công điện 21 về việc khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm ứng phó với bão số 9 (siêu bão Ragasa).

Công điện nêu, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 9 duy trì cường độ và di chuyển nhanh, dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến Thanh Hóa từ đêm 24 đến 26-9, gây mưa lớn phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm.

Nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không lơ là, chủ quan, đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, về sơ tán dân, các địa phương phải rà soát kỹ khu vực ven biển, cửa sông, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chủ động di dời dân đến nơi an toàn. Lực lượng quân sự, công an, biên phòng chuẩn bị phương tiện, lực lượng cơ động sẵn sàng hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó với siêu bão Ragasa. Ảnh: ĐT

Đối với tàu thuyền, Bộ đội biên phòng khẩn trương thông tin đến ngư dân, hướng dẫn không đi vào vùng nguy hiểm, kêu gọi đưa phương tiện vào nơi trú ẩn an toàn. Sở Nông nghiệp và các địa phương ven biển quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, tham mưu cấm biển khi cần thiết.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tranh thủ thu hoạch diện tích lúa chín từ 80% trở lên, thực hiện theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Các công ty thủy lợi, lực lượng vũ trang sẵn sàng hỗ trợ thu hoạch, tiêu úng bảo vệ sản xuất.

Về hạ tầng, các sở, ngành và doanh nghiệp điện lực, viễn thông phải rà soát, chuẩn bị máy móc, vật tư, nhân lực để bảo đảm an toàn công trình, đê điều, hồ đập, hệ thống điện – viễn thông, khắc phục nhanh sự cố.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng phát sóng, đưa tin kịp thời diễn biến bão, mưa lũ, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh để người dân chủ động ứng phó.

“Các đơn vị, địa phương phải tập trung cao độ, triển khai quyết liệt, đồng bộ các phương án để hạn chế thấp nhất thiệt hại do siêu bão Ragasa gây ra" - ông Nguyễn Hoài Anh yêu cầu.