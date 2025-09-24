Thủy điện Bản Vẽ xả nước ứng phó với bão số 9 24/09/2025 12:41

(PLO)- Từ 12 giờ trưa nay, tỉnh Nghệ An cấm tàu, thuyền ra khơi để phòng tránh bão số 9. Cùng với đó, thủy điện Bản Vẽ đang xả nước để đón lũ.

Sáng 24-9, tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn về việc cấm tàu thuyền ra khơi, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa (bão số 9).

Nhà máy thủy điện Bản Vẽ đã cắt được lũ trong đợt mưa lũ lịch sử ở Nghệ An vào tháng 7-2025. Ảnh: L.CHI.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An), yêu cầu cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 12 giờ trưa 24-9.

Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 14 giờ chiều 24-9.

Các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng mọi phương tiện, biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cơ quan chức năng hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn…

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thông báo, hướng dẫn các chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản ứng phó mưa bão giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Ảnh: L.THẠCH.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 và nguy cơ xuất hiện lũ lớn trên lưu vực sông Cả, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã ban hành Lệnh vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ nhằm đảm bảo an toàn công trình và giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du

Tỉnh yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ triển khai vận hành xả nước từ hồ chứa xuống hạ du với lưu lượng từ 400 m³/s đến 800 m³/s, bắt đầu từ 8 giờ sáng 24-9. Mục tiêu là chủ động hạ thấp mực nước hồ, đón đợt lũ lớn có khả năng xuất hiện từ chiều 25-9 đến sáng 26-9.

Cụ thể, theo dự báo, trong 24 giờ tới, lưu lượng nước về hồ thủy điện Bản Vẽ có thể đạt mức 250 - 300 m³/s, và có thể tăng lên mức 800 m³/s từ ngày 25-9.

Nếu trong quá trình vận hành, lưu lượng nước về hồ tăng lên trên 1.000 - 1.200 m³/s hoặc mực nước tại các trạm thủy văn Con Cuông, Chợ Tràng vượt mức báo động II, Công ty Thủy điện Bản Vẽ sẽ phải điều chỉnh chế độ vận hành để cắt, giảm lũ cho hạ du, theo đúng quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...