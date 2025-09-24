Hải Phòng cấm biển để phòng, chống bão số 9

Trưa 24-9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hải Phòng vừa có thông báo về việc cấm một số hoạt động trên khu vực cửa sông, biển để phòng, chống bão số 9.
Theo đó, cấm các phương tiện tàu du lịch, tàu, thuyền khai thác thủy sản ra khơi; tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại các khu vực biển, đảo; các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi từ 14 giờ, ngày 24-9.
Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hải Phòng yêu cầu Ban Chỉ huy bộ đội Biên phòng thành phố, UBND các xã, phường ven biển, các đặc khu thường xuyên thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển, lao động trên các lồng bè nuôi trồng thuỷ sản, chòi canh, bằng mọi biện pháp vào nơi tránh, trú an toàn; sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu. Các công việc này phải hoàn thành trước 18 giờ ngày 24-9.
Cơ quan này cũng yêu cầu kiên quyết ngăn chặn, không để các tàu thuyền thủy sản, phương tiện đường thủy nội địa đã vào nơi trú tránh hoạt động trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn (trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp cưỡng chế).
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyến biển, đảo tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú theo quy định; sẵn sàng phương án điều động, sử dụng tàu CN-09 và các phương tiện khác tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.
Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn thành phố, hồi 12 giờ ngày 24-9, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 530 km về phía Đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ.
Vùng biển phía Đông của Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.
Từ đêm nay 24-9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, đặc khu Cát Hải, vịnh Lan Hạ và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m; biển động dữ dội.