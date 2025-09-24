Hải Phòng cấm biển để phòng, chống bão số 9 24/09/2025 15:32

(PLO)- Sau các địa phương Quảng Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình, TP Hải Phòng cũng vừa ban hành lệnh cấm biển để phòng, chống cơn bão số 9.

Trưa 24-9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hải Phòng vừa có thông báo về việc cấm một số hoạt động trên khu vực cửa sông, biển để phòng, chống bão số 9.

Theo đó, cấm các phương tiện tàu du lịch, tàu, thuyền khai thác thủy sản ra khơi; tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại các khu vực biển, đảo; các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi từ 14 giờ, ngày 24-9.

Biên phòng Cát Bà tuyên truyền đến người dân nuôi trồng thủy sản tại đặc khu Cát Hải sẵn sàng di tản lên bờ khi có lệnh cấm biển để phòng, chống bão số 9. Ảnh: XUÂN THỦY

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hải Phòng yêu cầu Ban Chỉ huy bộ đội Biên phòng thành phố, UBND các xã, phường ven biển, các đặc khu thường xuyên thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển, lao động trên các lồng bè nuôi trồng thuỷ sản, chòi canh, bằng mọi biện pháp vào nơi tránh, trú an toàn; sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu. Các công việc này phải hoàn thành trước 18 giờ ngày 24-9.

Cơ quan này cũng yêu cầu kiên quyết ngăn chặn, không để các tàu thuyền thủy sản, phương tiện đường thủy nội địa đã vào nơi trú tránh hoạt động trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn (trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp cưỡng chế).

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyến biển, đảo tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú theo quy định; sẵn sàng phương án điều động, sử dụng tàu CN-09 và các phương tiện khác tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.