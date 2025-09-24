Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên cấm biển để phòng chống bão số 9 24/09/2025 12:36

(PLO)- Tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên ban hành lệnh cấm biển và yêu cầu các đơn vị kiểm đếm, cho tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Ngày 24-9, nhiều địa phương có biển tại miền Bắc đã ra lệnh cấm biển để phòng, chống bão số 9.

+ Tại Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản thông báo tạm ngừng cấp phép tàu hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh.

Các phương tiện đường thủy về nơi tránh trú bão trước khi bão số 9 đổ bộ. Ảnh: QN

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi (có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú, neo đậu và kết thúc công việc này trước 14 giờ ngày 24-9-2025). Đồng thời, tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển.

Thời gian tạm ngừng cấp phép tàu từ 10 giờ ngày 24-9-2025 và sẽ kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về cơn bão số 9.

+ Tại Hưng Yên, trong công điện của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 9, trong đó có việc sẽ cấm biển từ 12 giờ ngày 24-9.

Theo đó, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị chức năng kiểm đếm, hướng dẫn các tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn, sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu, các công việc này phải hoàn thành trước 18 giờ cùng ngày.

Các tàu cá trở về cảng Cửa Lân (Hưng Yên) để tránh trú trước cơn bão số 9. Ảnh: NS

+ Tại Ninh Bình, theo công điện của UBND tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đê biển, đê sông, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Cùng với đó, tạm dừng hoạt động các tuyến đò ngang, đò dọc từ 18 giờ ngày 24-9-2025 đến khi bão tan.

Ngoài ra, các xã ven biển phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện cấm biển từ 12 giờ 00 ngày 24-9-2025; thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, ven biển tìm nơi neo đậu, tránh trú an toàn; tổ chức sắp xếp tàu thuyền tại nơi neo đậu xong trước 18 giờ ngày 24-9-2025; quyết định triển khai phương án di dân khu vực cửa sông, ven biển, khu vực dân cư sinh sống, hoạt động tại các bãi sông, khu vực có nguy cơ sạt lở, không đảm bảo an toàn đến nơi tránh trú an toàn xong trước 18 giờ ngày 24-9-2025.