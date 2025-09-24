Bão Ragasa giảm cường độ, không còn cấp siêu bão 24/09/2025 09:16

(PLO)- Do ảnh hưởng của bão số 9, từ đêm 24-9, khu vực bắc vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 13.

Sáng nay, 24-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết sau khi đi vào khu vực biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), siêu bão Ragasa (siêu bão số 9) đã giảm cường độ xuống còn cấp 15, không còn cấp siêu bão.

Lúc 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3°N; 113,7°E, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 620km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167–183 km/h), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Nhận định về cơn bão số 9, trao đổi với PLO, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo sáng sớm mai bão sẽ vượt qua khu vực phía bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 24-9, khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động dữ dội.

Dự báo vùng ảnh hưởng của bão số 9.

Trên đất liền, từ gần sáng ngày 25-9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

“Trong đó, khu vực các phường ven biển ở tỉnh Quảng Ninh sẽ là trọng tâm chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12-13. Còn sâu hơn trong đất liền Quảng Ninh cũng như khu vực của TP. Hải Phòng gió bão mạnh cấp 7-8. Các khu vực như tỉnh Lạng Sơn, phần phía đông tỉnh Bắc Ninh (khu vực Bắc Giang cũ) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9”, ông Khiêm nhận định.

Cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông; cấp 3 ở khu vực bắc vịnh Bắc Bộ; phía Đông Bắc Bộ.

Sau khi đi vào đất liền, bão số 9 vẫn tiếp tục di chuyển rất nhanh theo hướng Tây với tốc độ 25-30km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp.

Dự báo vùng ven biển Quảng Ninh–Hải Phòng nước dâng do bão cao 0,4–0,6m. Tàu, thuyền neo đậu ven biển, khu nuôi trồng thủy sản chịu tác động mạnh của gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ đêm 24 đến hết đêm 26-9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong và trước khi bão đổ bộ, cần đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc, gió giật mạnh.