Siêu bão Ragasa vào Biển Đông thành cơn bão số 9 23/09/2025 06:21

(PLO)- Dự báo đến 22 giờ ngày 24-9, Siêu bão Ragasa trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc, với sức gió mạnh cấp 12-13, giật trên cấp 16; di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (23-9), siêu bão Ragasa vào Biển Đông, thành cơn bão số 9.

Lúc 4 giờ sáng nay, tâm siêu bão ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221 km/giờ), giật trên cấp 17. Siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo đến 4 giờ ngày 24-9: Siêu bão ở khoảng 21,1°N - 114,5°E, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 450 km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,0°N; phía Đông kinh tuyến 111,5°E.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 4, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 25-9: Siêu bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/giờ và suy yếu dần. Vị trí ở 21,5°N - 109,6°E, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 4 tại vùng biển Bắc Biển Đông; Cấp 3 khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ.

Đến 4 giờ ngày 26-9: Bão di chuyển hướng Tây Tây Nam, tốc độ 20-25 km/giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí ở 20,8°N - 105,1°E, trên khu vực Bắc Bộ. Sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,0°N; phía Tây kinh tuyến 112,0°E.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, vùng biển Tây Bắc Biển Đông và vịnh Bắc Bộ.

Trong khoảng 72-96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Dự báo vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14. Vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 15-17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội.

Từ ngày 24-9, vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ (gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) gió mạnh dần cấp 6-7, giật cấp 9. Đêm 24-9, toàn bộ vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh cấp 8-9, sóng cao 2-4 m; vùng gần tâm bão gió cấp 10-12, giật cấp 14, sóng cao 4-6 m. Biển động dữ dội.

Ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao 0,5-1,0 m. Nguy cơ sạt lở đê, kè biển; hư hỏng khu nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu ven bờ bị uy hiếp do sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ gần sáng 25-9, khu vực ven biển Quảng Ninh - Thanh Hóa gió mạnh dần cấp 6-7, sau tăng cấp 8; vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 24 đến ngày 26-9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm.

Nguy cơ ngập úng tại đô thị, vùng trũng thấp; lũ quét trên sông suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.

Hoàn lưu siêu bão rộng, nguy cơ xảy ra dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trước và trong khi bão đổ bộ. Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo bão, chủ động phương án phòng chống, đặc biệt là vùng ven biển, hải đảo và khu vực Đông Bắc Bộ.