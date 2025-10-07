Clip tai nạn giao thông ở Quảng Trị khiến 1 người chết, 3 người bị thương 07/10/2025 10:28

(PLO)- Vụ tai nạn giao thông ở Quảng Trị khiến 1 người chết, 3 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Sáng 7-10, Thượng tá Hoàng Văn Trung - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đã chuyển hồ sơ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra theo thẩm quyền.

Ông Trung thông tin sau khi xảy ra vụ việc, CSGT có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và phối hợp với các cơ quan chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu, làm rõ vụ việc. Qua test nhanh, hai tài xế đều không có nồng độ cồn.

CLIP: Tai nạn giao thông kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, ba bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, có hai trường hợp bị chấn thương sọ não đang điều trị tại khoa ngoại thần kinh, sức khỏe tạm ổn; một trường hợp bị chấn thương sọ não, ngực và gan đang được chăm sóc tích cực, tiên lượng còn nặng.

Bà Trần Thị Oanh, Chủ tịch UBND xã Cồn Tiên, cho biết sau khi xảy ra vụ tai nạn, chính quyền địa phương đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên ba nạn nhân bị thương. Riêng người phụ nữ tử vong đã được người thân vào nhận thi thể, đưa về quê lo hậu sự từ 23 giờ đêm qua.

Tai nạn giao thông ở Quảng Trị khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh va chạm kinh hoàng giữa xe đầu kéo và xe ô tô con. Clip đã nhận được sự quan tâm, bình luận của nhiều người.