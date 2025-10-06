Khởi tố nữ tài xế gây tai nạn làm Chủ tịch xã tử vong khi điều tiết giao thông 06/10/2025 16:48

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn làm Chủ tịch xã Đray Bhăng tử vong khi đang tham gia điều tiết giao thông giữa lúc ngập nước.

Chiều 6-10, nguồn tin của PLO xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

“Quyết định khởi tố đã được VKSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn. Bị can Chi bị được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi”- nguồn tin cho hay.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk động viên người thân ông Lê Phước Toàn. Ảnh: N.V

Trước đó, tối 3-10, mưa kéo dài, gây ngập trên quốc lộ 27, đoạn qua xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk khiến người dân đi lại khó khăn.

Nhận tin báo, ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng cùng tổ công tác đã đến điểm đường ngập lụt để điều tiết, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Đến khoảng 21 giờ 25 cùng ngày, Lê Thị Cẩm Chi điều khiển ô tô 47A- 461.73, lưu thông từ xã Đray Bhăng về hướng phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và tông trúng ông Toàn khi ông đang tham gia điều tiết giao thông.

Vụ tai nạn làm ông Toàn tử vong. Sau tai nạn, Chi rời khỏi hiện trường, đến sáng 4-10 đã ra công an trình diện.

Bước đầu, Chi khai có uống rượu bia. Tuy nhiên, khi kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy, công an xác định nữ tài xế này không vi phạm.