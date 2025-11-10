3 lỗi vi phạm giao thông bắt đầu bị xử phạt từ ngày 1-1-2026 10/11/2025 20:00

(PLO)- Ngoài các lỗi vi phạm giao thông bị xử phạt từ đầu năm 2025 đến nay, thì Nghị định 168/2024 quy định 3 lỗi vi phạm sẽ bị xử phạt từ 1-1-2026.

Nghị định 168/2024 có hiệu lực từ 1-1-2025, tuy nhiên ở điều khoản chuyển tiếp có quy định về 3 lỗi vi phạm giao thông bắt đầu xử phạt từ 1-1-2026.

Nhiều quy định về xe kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh tiểu học sẽ bị xử phạt từ 1-1-2026. Ảnh: TN

Cụ thể tại khoản 2 Điều 53 Nghị định 168/2024 quy định về hiệu lực thi hành như sau:

2. Quy định tại điểm m khoản 3 Điều 6, điểm e khoản 4 Điều 26, điểm b khoản 1 Điều 27 của Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026; quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Nghị định này có hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường về kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Như vậy, 3 lỗi vi phạm giao thông bắt đầu bị xử phạt từ ngày 1-1-2026 bao gồm:



Hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định áp dụng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Mức phạt đối với lỗi vi phạm này là từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe (điểm m khoản 3 Điều 6).

Hành vi sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh tiểu học không có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc không có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi.

Mức phạt đối với lỗi vi phạm này là từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải (theo điểm e khoản 4 Điều 26).

Hành vi điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh tiểu học không có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc không có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định áp dụng đối với người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh, xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh.

Mức phạt đối với lỗi vi phạm này là từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh, xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh (theo điểm b khoản 1 Điều 27).