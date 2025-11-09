Luật sắp có hiệu lực, nhiều gia đình chưa biết chọn ghế an toàn cho trẻ em như thế nào? 09/11/2025 16:22

(PLO)-Nhiều ý kiến cho rằng quy định chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô, không được ghế trước ô tô và phải trang bị ghế an toàn là đúng, tuy nhiên việc chọn ghế ngồi như thế nào cho phù hợp và đúng quy định thì hiện chưa có nhiều thông tin.

Những ngày gần đây các trang mạng xã hội về ô tô xôn xao về quy định mới sắp có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Không biết lựa chọn ghế như thế nào cho phù hợp?

Cụ thể, theo khoản 3 Điều 10, của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định: Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô, không được để trẻ ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế.

Đồng thời, người lái xe phải sử dụng hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Nhiều gia đình đã trang bị ghế an toàn cho trẻ em từ rất sớm để tạo thói quen. Ảnh: MXH

Nhiều ý kiến cho biết quy định này là đúng để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ, tuy nhiên việc chọn ghế ngồi như thế nào cho phù hợp và đúng quy định thì hiện chưa có nhiều thông tin.

Thành viên Nguyễn Quốc Thanh cho biết: “Quy định này là quá chuẩn và cực kỳ an toàn cho trẻ em. Con mình cao nhanh quá, chỉ 6 tuổi đã cao 1m4 nhưng khi lên xe thì thói quen là tự thắt dây an toàn”.

Thành viên Nguyễn Trung Tín cho biết: “Mọi người xem clip chở em bé nước ngoài đều 1 bé 1 ghế hết. Mà cái này mình thấy cực an toàn, nhờ luật này con mình sẽ phải ngồi “dính” vào ghế tránh gây xao lãng cho tài xế khi lái xe.

Một người chạy xe công nghệ cũng thắc mắc: “Xe công nghệ chắc sẽ không nhận khách trẻ em, chở thì phải trang bị ghế, mà chở xong thì cất ghế ở đâu để nhận “cuốc” khác full người lớn và hành lý, mà gặp gia đình 2,3 con nhỏ thì ghế phải như thế nào?”.

Một ý kiến khác đặt câu hỏi: “Nhà tôi có 2 bé, mua loại nào để vừa rẻ vừa gọn. Người lớn ngồi lên cũng được không cần tháo ra tháo vô. Loại nào mà vừa hợp với mấy người chạy công nghệ hay dịch vụ và gia đình thì sẽ hợp lý nhất”.

Thành viên Nguyễn Phong hỏi: “Xe ô tô 7 chỗ cho bé ngồi car seat hàng 3 có được không, dù sao hàng 3 nhỏ người lớn ngồi không vừa chứ trẻ con vô tư?”

Một ý kiến khác hỏi: “Vậy khi trẻ nhỏ đi xe dịch vụ, xe công nghệ thì phải mang ghế theo hay xe công nghệ sẽ tự phải trang bị thêm, nếu nhu cầu không đi xe thường xuyên thì có nên mua hay không”.

Một ý kiến khác cũng hỏi ví dụ gia đình tôi di chuyển về quê dịp Tết Nguyên đán sắp tới và di chuyển bằng xe mobile home (xe nhà ở di động) thì có phải trang bị ghế cho trẻ em hay không?

Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại ghế cho trẻ em. Theo quy định chung về thiết bị an toàn cho trẻ em như sau: Thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc xe ô tô giảm tốc độ đột ngột bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em.

Thiết bị an toàn cho trẻ em bao gồm Hệ thống ghế trẻ em CRS (Child Restraint System) và Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS (Enhanced Child Restraint System). (theo tiết 1.3.1 tiểu mục 1.3 Mục 1 Quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT)

Hệ thống ghế trẻ em CRS là tổ hợp các bộ phận bao gồm ghế, dây đai, khóa an toàn, thiết bị điều chỉnh và các phụ kiện khác như nôi, tấm chắn va chạm; có khả năng lắp đặt chắc chắn lên xe ô tô.

Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS gồm Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX toàn diện (Integral Universal ISOFIX Child Restraint Systems - i-Size) và Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX "dành cho xe đặc biệt" (Integral "Specific vehicle ISOFIX" Child Restraint Systems).

Tại tiểu mục 2.1 Mục 2 Quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT thì quy định chung đối với thiết bị an toàn cho trẻ em như sau:

Thiết bị an toàn cho trẻ em phải phù hợp để lắp đặt lên xe ô tô.

Không có cạnh sắc hoặc phần nhô gây hư hại quần áo người ngồi trong xe ô tô, hư hại vỏ bọc ghế xe ô tô.

Các bộ phận cứng của thiết bị an toàn cho trẻ em không lộ các cạnh sắc làm mòn dây đai tại các vị trí tiếp xúc với dây đai.

Không thể tháo các bộ phận của thiết bị an toàn cho trẻ em hoặc không thể tháo nếu không sử dụng các dụng cụ chuyên dụng. Bất kỳ thành phần nào có thiết kế để tháo rời được nhằm bảo dưỡng hoặc điều chỉnh phải đảm bảo tránh nguy cơ lắp đặt sai và sử dụng không đúng cách.

Không trang bị dây an toàn sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168/2024

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định ghế trẻ em trên ô tô áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Theo Điều 2 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 giải thích như sau:

Giải thích từ ngữ

...

13. Thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có đủ khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc xe ô tô giảm tốc độ đột ngột, bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em.

...

Đồng thời, tại khoản 3 Điều 10 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định ghế trẻ em trên ô tô 2026 như sau:

Quy tắc chung

...

3. Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Như vậy, từ 1-1-2026, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế).

Đồng thời, người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Căn cứ tại Điều 6 Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định từ 1-1-2026 ô tô cá nhân phải có thiết bị an toàn khi chở trẻ em như sau:

Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

...

3. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

...

i) Chở người trên xe được kéo, trừ người điều khiển;

k) Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

l) Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy;

m) Chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định;

...

Như vậy, từ 1-1-2026, người lái xe ô tô chở mà chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định có thể bị phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng.