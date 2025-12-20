Công an làm việc với người phụ nữ tự nhận 'Cha trời', 'Mẹ đất' giáng xuống 20/12/2025 16:36

(PLO)- Công an làm việc với người phụ nữ 64 tuổi đăng tải video cho rằng bản thân mình được lệnh từ “Cha trời”, “Mẹ đất” giáng xuống rồi kêu gọi mọi người ủng hộ.

Ngày 20-12, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết Công an xã Thần Khê (tỉnh Hưng Yên) vừa phát hiện, xử lý một người dân chia sẻ video có nội dung xấu, độc, thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Cán bộ công an làm việc với bà PTB (64 tuổi). Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “Facebook BPh” đăng tải video cho rằng bản thân mình được lệnh từ “Cha trời”, “Mẹ đất” giáng xuống để làm việc. Tài khoản này cũng kêu gọi mọi người ủng hộ.

Công an xã Thần Khê đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, xác định danh tính chủ tài khoản Facebook trên là do bà PTB (64 tuổi, trú thôn Minh Đức, xã Thần Khê) quản lý, sử dụng. Công an xã đã mời bà B đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, bà B thừa nhận hành vi vi phạm và cho rằng việc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng do thiếu hiểu biết và nhận thức pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng, an ninh mạng còn hạn chế.

Căn cứ vào việc bà B lần đầu vi phạm, nhân thân tốt và chưa gây hậu quả nghiêm trọng, lực lượng công an đã tiến hành tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở đối với bà B.

Đồng thời, bà B tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung chưa được kiểm chứng và viết bản cam kết không tái phạm.