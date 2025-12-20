Cha mẹ cùng con trai bị khởi tố vì mâu thuẫn với hàng xóm 20/12/2025 16:58

(PLO)- Hai vợ chồng cùng con trai trong một gia đình ở Đắk Lắk bị khởi tố vì đánh nhau với hàng xóm.

Ngày 20-12, thông tin từ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Các bị can liên quan vụ án. Ảnh: C.A

Trong số đó, có ba bị can là người trong một gia đình, gồm: Huỳnh Xuân Hùng (55 tuổi, chồng), Huỳnh Thị Thu Minh (44 tuổi, vợ) và con trai Huỳnh Đức Tân (21 tuổi, cùng ngụ xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk).

Các bị can còn lại gồm: Trần Bảo Tuấn (31 tuổi), Trần Bảo Quốc (41 tuổi), Trần Tấn Bình (47 tuổi) và Ngô Văn Sáu (35 tuổi, cùng ngụ xã Krông Ana).

Theo công an, bị can Huỳnh Xuân Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam về hai hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Những bị can còn lại bị khởi tố về hành vi gây rồi trật tự công cộng, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, gần đây gia đình ông Hùng xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm là bà Trần Thị Thúy Vân (48 tuổi).

Khoảng 16 giờ 45 ngày 11-10, hai gia đình trên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, bảy người nêu trên đã cầm hung khí lao vào đánh nhau, gây thương tích cho cả hai bên.