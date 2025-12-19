Phó Giám đốc phụ trách Cảng vụ Thanh Hóa cùng 6 người bị bắt 19/12/2025 21:05

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc phụ trách Cảng vụ Thanh Hóa cùng 6 bị can khác vì nhận tiền để làm thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng nhanh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can.

Theo đó, Công an khám xét nơi làm việc đối với ông Nguyễn Xuân Sơn (51 tuổi), Phó Giám đốc phụ trách Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh khám xét nơi làm việc của đối tượng Nguyễn Xuân Sơn. Ảnh: CATH

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận tiền khi làm thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng nhanh xảy ra tại Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa còn có Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc kiêm phụ trách quản lý Phòng Pháp chế (nay là Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng).

Bị can Nguyễn Tất Hải, Phó Trưởng phòng Pháp chế (nay là Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng) và các chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa gồm Trần Văn Dũng, Đoàn Hoài Linh, Ngô Văn Khiển, Nguyễn Tiến Thành (đều ngụ tại Thanh Hóa) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Nguyễn Xuân Sơn (phải) cùng 6 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CATH

Công an khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can và đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.