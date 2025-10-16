Diễn biến mới vụ việc cảng ở TP.HCM dừng đón tàu du lịch 16/10/2025 16:35

(PLO)- Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất cho phép các cảng ở TP.HCM tiếp tục đón tàu khách du lịch trong thời gian hoàn thiện bổ sung công năng.

Liên quan đến việc cụm cảng Cái Mép - Thị Vải tạm dừng tiếp nhận tàu khách, chiều 16-10, ông Lê Đỗ Mười, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, cho biết cơ quan này đã báo cáo và được Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất cho phép các cảng ở TP.HCM tiếp tục tiếp nhận tàu khách du lịch trong thời gian hoàn thiện bổ sung công năng.

Theo ông Mười, quy hoạch khu bến Thị Vải hiện nay chỉ gồm các cảng hàng hóa, container, hàng rời và hàng lỏng/khí, chưa có công năng đón tàu khách quốc tế. Do đó, việc đón tàu khách cần được bổ sung chính thức vào quy hoạch.

Trước đây, khi Bà Rịa - Vũng Tàu chưa sáp nhập vào TP.HCM, các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để doanh nghiệp khai thác tạm thời trong thời gian chờ điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại, cơ quan quản lý nhận thấy việc bổ sung này vẫn chưa hoàn tất nên yêu cầu tạm dừng để đảm bảo đúng quy định.

Cảng ở TP.HCM được tiếp nhận tàu khách quốc tế từ nay đến hết tháng 12-2026. Ảnh: TT.

“Để không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, Cục đã báo cáo Bộ Xây dựng và được cơ bản đồng ý cho phép khai thác tạm thời đến hết năm nay và cần đảm bảo các yêu cầu về khai thác tạm. Trong thời gian này, doanh nghiệp phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được hoạt động đúng quy định” – ông Mười nói.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng sẽ phối hợp các bộ, ngành liên quan để sớm hoàn tất việc bổ sung công năng đón tàu khách, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động ổn định và đúng quy hoạch.

Trước đó, như PLO đã thông tin, hàng loạt cảng tại cụm Cái Mép - Thị Vải thông báo dừng đón tàu khách từ tháng 10 để hoàn tất thủ tục bổ sung chức năng tiếp nhận tàu du lịch quốc tế. Việc này khiến nhiều hãng tàu và doanh nghiệp lữ hành lo ngại có thể dẫn đến hủy chuyến, ảnh hưởng mục tiêu đón khách quốc tế và du lịch địa phương.